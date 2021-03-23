«Джаз_Бишкек_Весна» возвращается. Фестиваль в Бишкеке состоится в апреле

Бишкекский международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна» запланирован на 23-24 апреля в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Об этом сообщили в общественном фонде «Центральная Азия — Арт Менеджмент».

Девиз фестиваля — «Музыка без границ», формат — гибридный (онлайн, офлайн).

Заявки на участие подали группы из Австрии, Израиля, Испании, Турции, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

В программе также мастер-классы и «визит-тур» для молодых музыкантов из Чуйской и Иссык-Кульской областей.

Как сообщили организаторы, даты могут быть изменены в зависимости от ситуации в стране.