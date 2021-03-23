15:51
USD 84.80
EUR 101.11
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

На некоторых улицах Бишкека затруднено движение из-за ямочного ремонта

На некоторых улицах Бишкека затруднено движение из-за ямочного ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники Бишкекасфальтсервиса приводят в порядок столичные улицы, тротуары согласно производственному плану на 2021 год.

«Прямо сейчас проходит ямочный ремонт на перекрестке улиц Гагарина и Кырк-Кыз, на улице Байтика Баатыра/Абдрахманова от улицы Медерова до улицы Баялинова (восточная сторона). В течение дня Бишкекасфальтсервис приступит к работе на улице Элебесова в северном направлении и на улице Фучика от улицы Московской до въездной группы в город. На вышеуказанных участках частично затруднено движение», — сказали в муниципалитете.

В пресс-службе отметили, что списки улиц формировались исходя из жалоб и обращений горожан в СМИ и социальных сетях, комиссионных выездов и предложений районных акимиатов.

«Если на вашей улице требуется срочный ремонт или нужно привести в порядок тротуар, отправляйте фото- и видеофакты нам: 0550888162», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187289/
просмотров: 527
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт дорог в Бишкеке. Еще две улицы закрывают для проезда транспорта
Ямы на Южной магистрали просит заасфальтировать автовладелец
В Бишкеке закрывают улицы для проезда транспорта. Будет ремонт
Ремонт дорог в Бишкеке. Временно ограничено движение на участке улицы Исакеева
В Бишкеке начался ямочный ремонт улиц
Ремонт дорог в Бишкеке. Вице-мэр не спешит на встречу с жителями
В Бишкеке перекроют 14 дорог для их ремонта. Карта
Мэрия Бишкека планирует отремонтировать тротуары на 17 улицах
При строительстве улицы Сухэ-Батора Ботанический сад не пострадает
Ремонт дорог в Бишкеке за счет гранта КНР возобновится 15 марта
Популярные новости
Как филиппинка стала кыргызской келин, но&nbsp;к&nbsp;местным обычаям так и&nbsp;не&nbsp;привыкла Как филиппинка стала кыргызской келин, но к местным обычаям так и не привыкла
Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и&nbsp;Асель Кадырбекова расстались Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и Асель Кадырбекова расстались
В&nbsp;пандемию каждый депутат БГК получил по&nbsp;3&nbsp;миллиона сомов? Проверяем В пандемию каждый депутат БГК получил по 3 миллиона сомов? Проверяем
Никто вас не&nbsp;защитит. Бизнесмен из&nbsp;Турции призвал не&nbsp;инвестировать в&nbsp;Кыргызстан Никто вас не защитит. Бизнесмен из Турции призвал не инвестировать в Кыргызстан
Бизнес
СМУ &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; газификация под ключ СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
GMW-2021: &laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает на&nbsp;уникальную нумизматическую выставку GMW-2021: «Керемет Банк» приглашает на уникальную нумизматическую выставку
Топ-5 смартфонов этой весны: выбирайте лучшее в&nbsp;O!Store Топ-5 смартфонов этой весны: выбирайте лучшее в O!Store
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет Кыргызстан с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет Кыргызстан с праздником Нооруз!
23 марта, вторник
15:43
«Кармен-сюита» в Бишкеке. Зрителей ждет танцевальный сюрприз «Кармен-сюита» в Бишкеке. Зрителей ждет танцевальный сю...
15:39
В Бишкеке усилен санитарный контроль из-за роста числа заболевших COVID-19
15:15
В Бишкеке произошла авария с участием такси. Машина всмятку
14:59
СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
14:48
Алмазбек Атамбаев болеет, но заключения медиков о состоянии его здоровья нет