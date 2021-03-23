На некоторых улицах Бишкека затруднено движение из-за ямочного ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники Бишкекасфальтсервиса приводят в порядок столичные улицы, тротуары согласно производственному плану на 2021 год.

«Прямо сейчас проходит ямочный ремонт на перекрестке улиц Гагарина и Кырк-Кыз, на улице Байтика Баатыра/Абдрахманова от улицы Медерова до улицы Баялинова (восточная сторона). В течение дня Бишкекасфальтсервис приступит к работе на улице Элебесова в северном направлении и на улице Фучика от улицы Московской до въездной группы в город. На вышеуказанных участках частично затруднено движение», — сказали в муниципалитете.

В пресс-службе отметили, что списки улиц формировались исходя из жалоб и обращений горожан в СМИ и социальных сетях, комиссионных выездов и предложений районных акимиатов.

«Если на вашей улице требуется срочный ремонт или нужно привести в порядок тротуар, отправляйте фото- и видеофакты нам: 0550888162», — добавили в мэрии.