Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и Асель Кадырбекова расстались

Звезды отечественной эстрады Нурлан Насип и Асель Кадырбекова разводятся. Об этом певица сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Одна из подписчиц поинтересовалась, правда ли, что звездная пара разводится. Асель Кадырбекова подтвердила эту информацию.

Фото скриншот из Instagram. Звезды отечественной эстрады Нурлан Насип и Асель Кадырбекова разводятся

«Это правда, но пока мы не разведены официально. Однако вместе уже не живем. Когда полностью восстановлюсь и наладится зрение, подам на развод официально», — написала певица.

Отметим, что пара поженилась в 2018 году, у них родилась дочь.

Напомним, 26 июня 2020 года в Бишкеке на пересечении улиц Тыныстанова и Медерова столкнулись Toyota Camry и Honda Odyssey. За рулем первого авто находилась Асель Кадырбекова. Она сильно пострадала, у нее была открытая черепно-мозговая травма, переломы и другие повреждения. В конце июля ее выписали из больницы.