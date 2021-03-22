18:53
USD 84.80
EUR 101.11
RUB 1.14
Общество

Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и Асель Кадырбекова расстались

Звезды отечественной эстрады Нурлан Насип и Асель Кадырбекова разводятся. Об этом певица сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Одна из подписчиц поинтересовалась, правда ли, что звездная пара разводится. Асель Кадырбекова подтвердила эту информацию.

скриншот из Instagram
Фото скриншот из Instagram. Звезды отечественной эстрады Нурлан Насип и Асель Кадырбекова разводятся
«Это правда, но пока мы не разведены официально. Однако вместе уже не живем. Когда полностью восстановлюсь и наладится зрение, подам на развод официально», — написала певица.

Отметим, что пара поженилась в 2018 году, у них родилась дочь.

Напомним, 26 июня 2020 года в Бишкеке на пересечении улиц Тыныстанова и Медерова столкнулись Toyota Camry и Honda Odyssey. За рулем первого авто находилась Асель Кадырбекова. Она сильно пострадала, у нее была открытая черепно-мозговая травма, переломы и другие повреждения. В конце июля ее выписали из больницы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187224/
просмотров: 1018
Версия для печати
Материалы по теме
В ДТП на Иссык-Куле пострадали певица Анжелика и две ее дочери
Цифра дня. 39 тысяч 944 пары поженились в Кыргызстане в 2020 году
Милиция приступила к работе: гарнизонный развод на площади Ала-Тоо завершился
В соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о жителях Ат-Баши
Певицу Асель Кадырбекову выписали из больницы
Больше всего женятся и разводятся в Кыргызстане в Ошской области
Певица Жийдеш Идирисова пожелала кыргызстанцам успехов в 2020 году
Как решиться на развод и не стать жертвой разговоров
Не сошлись характерами. Как после развода не остаться на улице
Раздел имущества после развода. Бывшую жену подозревают в подбросе наркотиков
Популярные новости
Как филиппинка стала кыргызской келин, но&nbsp;к&nbsp;местным обычаям так и&nbsp;не&nbsp;привыкла Как филиппинка стала кыргызской келин, но к местным обычаям так и не привыкла
В&nbsp;пандемию каждый депутат БГК получил по&nbsp;3&nbsp;миллиона сомов? Проверяем В пандемию каждый депутат БГК получил по 3 миллиона сомов? Проверяем
Никто вас не&nbsp;защитит. Бизнесмен из&nbsp;Турции призвал не&nbsp;инвестировать в&nbsp;Кыргызстан Никто вас не защитит. Бизнесмен из Турции призвал не инвестировать в Кыргызстан
Пациенты с&nbsp;гипертонической болезнью могут покупать лекарства за&nbsp;полцены Пациенты с гипертонической болезнью могут покупать лекарства за полцены
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет Кыргызстан с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет Кыргызстан с праздником Нооруз!
Beeline снизил стоимость голосовых звонков на&nbsp;другие сети до&nbsp;2&nbsp;сомов в&nbsp;минуту Beeline снизил стоимость голосовых звонков на другие сети до 2 сомов в минуту
16&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее! Как принять участие? 16 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее! Как принять участие?
Индия строит самый высокий в&nbsp;мире железнодорожный мост Индия строит самый высокий в мире железнодорожный мост
22 марта, понедельник
18:30
23 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет 23 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:11
Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и Асель Кадырбекова расстались
17:49
COVID-19. Главу горздрава Бишкека требуют привлечь к ответственности
17:49
Бишкекчанин пожаловался на плохой тротуар на улице Суюмбаева
17:24
У женщины ночью начались схватки в такси. Сотрудники УПСМ доставили ее в роддом