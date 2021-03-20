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Общество

Бельгийский сценарист Доменико Ла Порта даст бесплатные мастер-классы в Бишкеке

В рамках фестиваля европейского кино, который пройдет в Кыргызстане с 22 по 28 марта, для кыргызстанских кинодеятелей организуют мастер-классы с участием европейских специалистов кинематографа. Об этом сообщили в представительстве Европейского союза в КР.

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Фестиваль европейского кино пройдет в Кыргызстане 22-28 марта

По его данным, в первый день тренинга Доменико Ла Порта, бельгийский сценарист, расскажет о главных принципах успешного сторителлинга, который будет держать зрителя в напряжении до самого финала. Научит создавать продукт для большой аудитории и «зацепить» ее своей историей, сохраняя при этом оригинальный и индивидуальный подход при воплощении идеи.

«На следующем этапе обучающего тренинга участники получат ответы на вопросы, зачем нужны жанры и как их правильно использовать, чтобы преподнести свою историю в наиболее выгодном свете. Разберем практические приемы для создания реальных персонажей, которым аудитория будет сопереживать на протяжении всего развития событий. Далее изучим универсальный метод разбивки истории на 45 сегментов, присутствующих в каждом успешном фильме или сериале», — рассказали в представительстве ЕС.

Поучаствовать в мастер-классе могут все желающие. Вход бесплатный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187080/
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