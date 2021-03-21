Нооруз — это праздник, который объединяет людей в большой семейный и дружеский круг. Его главным символом является традиционное блюдо сүмөлөк. Считается, что он наделяет людей особой жизненной силой и энергией.

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Подготовка к приготовлению лакомства начинается за две недели. Нужно тщательно перебрать отборную пшеницу, промыть ее холодной водой и замочить на трое суток. Затем воду сливают, рассыпают сырую пшеницу и покрывают влажной марлей на 12 дней.

Традиции празднования сохранились до сегодняшнего дня. С обретением независимости этот праздник стал государственным, и каждый год его отмечают с размахом не только в Кыргызстане, но и в странах Средней Азии и Ближнего Востока.

Журналист 24.kg отправился в одну из бишкекских школ, где преподаватели показали, как готовят сүмөлөк в стенах учебного заведения и учат детей чтить традиции и обычаи кыргызского народа.