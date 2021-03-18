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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Кыргызстанка подала на государство иск на 10 миллионов сомов за дискриминацию

Представители Розы Горбаевой подали иск на 10 миллионов сомов в Первомайский районный суд Бишкека. Иск подан на основании признания Комитетом ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) факта дискриминации. Об этом сообщили в Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость».

Уточняется, что 51-летняя Роза Горбаева стала первой кыргызстанкой, которая обратилась с жалобой в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, и ее дело стало первым в КР, по которому комитет принял решение.

Она несколько лет просидела в ИВС за преступление, которое, по ее словам, не совершала, и была вынуждена оговорить себя под жестокими пытками. Ее больше трех лет, пока шли следствие и суды, держали в изоляторах временного содержания, хотя, согласно закону, в ИВС срок содержания не должен превышать 48 часов. Всего за три года Горбаева отсидела в шести изоляторах: в Майлу-Суу, Таш-Кумыре, Джалал-Абаде, Базар-Коргоне, Ноокене (Джалал-Абадской области) и Баткене (Баткенской области).

В своей жалобе сама Горбаева заявляла, что в изоляторах временного содержания она подвергалась дискриминации по признаку пола, и приводила факты.

В частности, персонал ИВС состоял только из мужчин, следовательно, обыскивали ее тоже мужчины, хотя по закону личный досмотр должен осуществлять сотрудник того же пола, что и обвиняемый. Душ и туалет находились на видном для надзирателей-мужчин месте — женщина не могла приватно сходить в душ и туалет. В некоторых ИВС туалет заменяло ведро, которое стояло в полутора метрах от спальных мест.

Обеденного стола в некоторых камерах не было, поэтому есть и пить женщине приходилось на кровати или прямо на полу, рядом с «парашей». Из дырки туалета вылезали огромные крысы.

По данным Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость», содержание Горбаевой в этих ИВС унижало ее человеческое достоинство, было равносильно жестокому бесчеловечному обращению и носило дискриминационный характер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186905/
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