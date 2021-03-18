Третья волна COVID. Решения об ограничительных мерах будут приниматься на местах

Решение о введении ограничительных мер будут принимать на местах. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Нурболот Усенбаев.

По его словам, в настоящее время эффективное число перевалило за единицу.

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«Это говорит, что напряжение возрастает, надо быть предельно осторожными, пандемия не закончилась. Вопросы, которые часто задают, будут ли вводиться локдаун, карантин, ограничения — это будет зависеть от эпидситуации. Если будет риск для населения, возможно, придется вводить ограничения. Но некоторые из них и так сейчас еще действуют. Например, не все школьники еще учатся офлайн», — отметил он.

Ожидать, что по всей стране будут вводиться ограничения, пока не стоит. Но в каждом районе, крупных городах есть комиссии, которые и будут принимать решения, исходя из ситуации. Нурболот Усенбаев

«Здесь важна и гражданская ответственность населения — соблюдение ими простых правил: ношение масок, использование санитайзеров», — добавил он.

Напомним, что ровно год назад в Кыргызстане официально заявили о первых больных COVID-19.