Как филиппинка стала кыргызской келин, но к местным обычаям так и не привыкла

Мэри Бернадетт Конде родом с Филиппин. В Кыргызстан приехала 17 лет назад. Как признается Мэри, она и не думала, что когда-нибудь окажется в этой горной стране.

Фото из архива Мэри Бернадетт Конде. Счастливая семья Мэри

Все решил случай. Со своим будущим мужем — кыргызстанцем она познакомилась в Бремене (Германия) и переехала сюда за супругом. Сегодня Мэри — доцент Американского университета в Центральной Азии. Студенты ее обожают, а она очень любит свою работу и не жалеет, что жизнь ее забросила в Кыргызстан.

Скучаю по океану. Но стоит выехать в горы, погружаюсь в другой мир, такой волшебный и такой сказочный. Мэри Бернадетт Конде

Мэри рассказала, что к некоторым местным традициям и обычаям она до сих пор не привыкла.

— Вы здесь уже 17 лет. Осталось ли что-нибудь, вызывающее удивление и по сей день?

— Это довольно сложный вопрос. Я постараюсь объяснить почему. Как я уже говорила, я замужем за кыргызом, с которым познакомилась в Бремене (Германия) на курсах немецкого языка. Мы оба как раз собирались защитить докторскую и после получения степени разъехаться по домам. Но жизнь непредсказуема. Мы полюбили друг друга. Расписались в посольстве Кыргызстана в Берлине.

Я думала, что больше никаких церемоний не будет. Но мой муж решил, что в свадебное путешествие мы отправимся к нему на родину. Так я оказалась в Кыргызстане. Мэри Бернадетт Конде

Скажу сразу: медовый месяц в Кыргызстане произвел на меня странное впечатление. Так получилось, что мы его провели раздельно. Муж остался работать в Бишкеке, а меня отправили в Каракол. Мне не очень приятно вспоминать этот период.

— Что вам напоминает о вашем родном городе здесь, в Бишкеке, и чего не хватает?

— На самом деле нет ничего, что могло бы у меня ассоциироваться с Филиппинами. Но когда я приезжаю к себе на родину, то начинаю скучать не столько по Кыргызстану, сколько по своему мужу и моим мальчикам. У нас трое сыновей. Они часто со мной ездят на Филиппины.

Но им больше нравится Кыргызстан. В основном из-за климата. На Филиппинах повышенная влажность, и летом там чувствуешь себя, как в бане.

— Можете назвать ваше любимое место в Кыргызстане?

— Дорога, ведущая в горные ущелья недалеко от Нарына, и озеро Сон-Куль. Я не отрываюсь от этих пейзажей, когда мы с семьей выбираемся на природу.

Это захватывающие дух картины, которые с любовью и мастерством расписала сама природа.

— Что вам нравится в национальной кухне?

— Я люблю лагман и шашлык из баранины, но больше всего люблю чучук и конину.

— А что боитесь попробовать?

— Я всеядна. Ем все, чем угощают. Поэтому попробовала все, что мне предлагали из еды и напитков.

— Что вас привлекло при близком знакомстве с местным населением и что разочаровало?

— Кыргызский народ дружелюбный и любезный. Признаюсь, здесь, в Бишкеке, я чувствую себя безопаснее, чем в Маниле. Но сказать, чем я разочарована или недовольна, не могу. Не потому, что таких моментов я не заметила, просто не хочу говорить.