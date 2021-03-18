Кайрылманы не могут получить паспорта из-за бездействия сотрудников ГРС

Двое кайрылманов не могут получить паспорта из-за бездействия сотрудников ГРС. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, в представительство акыйкатчи по Ошу и Ошской области обратились этнические кыргызы, граждане КНР, которые получили статус кайрылманов. Они жаловались на сотрудников ГРС, из-за бездействия которых нарушены их права на получение паспорта.

«Заявители — супруги Ш.Б., 1951 года рождения, и Н.А., 1954 года рождения, — приехали, по их словам, на историческую родину в Кыргызстан, на постоянное место жительства в 2016 году. В мае 2017-го они получили статус кайрылманов. В ноябре 2019 года Ш.Б. обратился в отдел ЗАГСа, паспортизации и регистрации Кара-Суйского района за получением гражданства КР. В ноябре 2019-го его документы направлены в департамент регистрации населения и ЗАГСа ГРС. Н.А. обратилась в отдел ЗАГСа, паспортизации и регистрации Оша и получила подтверждение, что ее документы приняты в декабре 2019 года», — отметили в пресс-службе.

Спустя девять месяцев, в августе 2020-го, департамент регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС вернул документы Ш.Б. в Кара-Суйский район. Н.А. также получила уведомление о необходимости обновления документов. Но в момент сдачи документов на получение гражданства у супругов все документы были в порядке.

В аппарате омбудсмена отмечают, что, согласно Закону «О гражданстве Кыргызской Республики», лица, являющиеся этническими кыргызами и имеющие гражданство иностранного государства или без гражданства при возвращении на постоянное место жительства принимаются в гражданство без предъявления условия о сроке проживания на территории страны и без соблюдения условий, предусмотренных законом, в установленные законодательством сроки.

«Прием их в гражданство КР осуществляется без предварительного выхода из гражданства другого государства на основании их письменного обращения о приеме в гражданство с указанием отказа от гражданства другого государства. При этом общий срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства органами внутренних дел и дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями не должен превышать 90 дней по общему порядку и 30 дней по упрощенному порядку», — отметили в аппарате.

В настоящее время супруги в связи с истечением сроков не могут сдать документы для получения гражданства КР. В Посольстве КНР в Бишкеке им также отказали в обновлении паспортов.

«По мнению омбудсмена, Государственная регистрационная служба должна принять все меры для восстановления прав Ш.Б. и Н.А. на получение гражданства и продления их статуса кайрылманов», — отметили в пресс-службе и добавили, что уполномоченный по правам человека Токон Мамытов направил акт реагировании на имя председателя ГРС Алмаза Мамбеталиева и настаивает на том, чтобы сотрудники ведомства, допустившие бездействием или халатным отношением нарушение прав человека, были должным образом наказаны в рамках законодательства.