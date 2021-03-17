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Общество

В Таласской области на месторождении Джеруй митингуют местные жители

В Таласской области на месторождении Джеруй митингуют местные жители. Об этом 24.kg сообщил политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, на повороте к месторождению Джеруй в селе Кара-Ой собрались жители со всей области.

«Их интересует, сколько тонн золота с «Джеруя» будет получать бюджет Кыргызстана и сколько — инвесторы. Собравшиеся также требуют больше рабочих мест для местных жителей, чтобы удержать молодежь на родине. Обеспокоены экологией», — рассказал политолог.

Бакыт Бакетаев добавил, что жители требуют встречи с президентом Садыром Жапаровым. У последнего запланировано открытие золотоизвлекательной фабрики на месторождении Джеруй. Планируется, что в мероприятии в формате телемоста примет участие президент России Владимир Путин.

«Однако местные власти говорят, что Садыр Жапаров не будет встречаться с ними. Они пригласили милиционеров, силовиков. Выступают против этой встречи. Я порекомендовал полпреду организовать встречу и пригласить митингующих в теплое здание, находящееся рядом. Потому что этот инцидент, безусловно, будет беспокоить инвесторов. Президент зайдет на полчаса. Но они меня не послушались», — заключил Бакыт Бакетаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186786/
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