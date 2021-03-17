11:08
USD 84.80
EUR 101.14
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Алматы и Алматинской области ужесточаются карантинные меры

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление, согласно которому в городе и области вводятся новые карантинные ограничения и запреты в выходные и праздничные дни.

С 20 марта будут запрещены или должны приостанавливать работу театры, кинотеатры, концертные залы, туристические перевозки, развлекательные центры, компьютерные клубы, детские и взрослые образовательные центры, детские развлекательные центры, спортивные мероприятия со зрителями, банкетные залы.

В Алматы также будет ограничена работа общественного транспорта. Городские и пригородные маршруты в выходные и праздничные дни могут функционировать только утром с 6.00 до 10.00 и вечером с 17.00 до 22.00.

Санврач поручил перевести на дистанционную работу не менее 60 процентов сотрудников компаний, запретил работу торговых центров и домов в субботу и воскресенье; в праздничные дни эти объекты могут работать до 17.00.

Ограничена работа продуктовых магазинов, мини-маркетов. Они должны закрываться к полуночи. Продуктовые рынки не будут работать в выходные, а в праздничные дни — до 17.00.

Объектам общественного питания (в помещении), в том числе размещенным в ТРЦ и ТД с отдельным входом, разрешили работу до 21.00 при заполняемости до 50 процентов.

Отмечается, что Алматы в последние дни находится в красной зоне по темпам распространения коронавируса.

Ежедневно, согласно официальным сводкам, госпитализируют около сотни заразившихся.

16 марта Жандарбек Бекшин предупредил, что при уровне госпитализаций 300 человек в сутки в городе будут введены жесткие ограничения, а при госпитализации около 500 человек в сутки планируется полный локдаун с установлением блокпостов между районами города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186729/
просмотров: 662
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане коронавирусом болеют 640 человек, 95 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 55 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 87 045
В Faсebook и Instagram введут метки для постов о вакцинах от COVID-19
Кыргызстан запросил помощь Всемирного банка для закупки вакцин от коронавируса
В России впервые выявили южно-африканский штамм коронавируса
11 бишкекчан госпитализированы сегодня с коронавирусом
Введут ли в Кыргызстане ограничения из-за роста COVID-19. Ответ Минздрава
COVID-19 в мире. Заразились более 120,2 миллиона, умерли более 2,6 миллиона
В ВОЗ обсудят безопасность вакцины AstraZeneca
Для зараженных COVID-19 свободны 263 койки в медучреждениях Бишкека
Популярные новости
В&nbsp;муфтияте Кыргызстана определились с&nbsp;датой начала Орозо В муфтияте Кыргызстана определились с датой начала Орозо
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;14&nbsp;марта: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 марта: снег
В&nbsp;Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление
Знаете, какие изменения вносятся в&nbsp;Конституцию? Опрос Знаете, какие изменения вносятся в Конституцию? Опрос
Бизнес
Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за&nbsp;плодотворную работу Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за плодотворную работу
Как школьнику и&nbsp;студенту выбрать выгодный тариф Как школьнику и студенту выбрать выгодный тариф
В&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сменился генеральный директор В ЗАО «Альфа Телеком» сменился генеральный директор
Получайте переводы из&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo; Получайте переводы из «Сбербанк Онлайн»
17 марта, среда
11:06
В Кыргызстане коронавирусом болеют 640 человек, 95 — в тяжелом состоянии В Кыргызстане коронавирусом болеют 640 человек, 95 — в ...
11:04
В Кыргызстане выявили 55 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 87 045
11:00
В Таласе чиновники завысили стоимость оборудования для областного театра
10:58
Сторонники Тилекмата Куренова собрались возле Свердловского суда
10:49
Официально внедрить индекс качества воздуха (AQI) предлагают экоактивисты