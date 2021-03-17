COVID-19. В Алматы и Алматинской области ужесточаются карантинные меры

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление, согласно которому в городе и области вводятся новые карантинные ограничения и запреты в выходные и праздничные дни.

С 20 марта будут запрещены или должны приостанавливать работу театры, кинотеатры, концертные залы, туристические перевозки, развлекательные центры, компьютерные клубы, детские и взрослые образовательные центры, детские развлекательные центры, спортивные мероприятия со зрителями, банкетные залы.

В Алматы также будет ограничена работа общественного транспорта. Городские и пригородные маршруты в выходные и праздничные дни могут функционировать только утром с 6.00 до 10.00 и вечером с 17.00 до 22.00.

Санврач поручил перевести на дистанционную работу не менее 60 процентов сотрудников компаний, запретил работу торговых центров и домов в субботу и воскресенье; в праздничные дни эти объекты могут работать до 17.00.

Ограничена работа продуктовых магазинов, мини-маркетов. Они должны закрываться к полуночи. Продуктовые рынки не будут работать в выходные, а в праздничные дни — до 17.00.

Объектам общественного питания (в помещении), в том числе размещенным в ТРЦ и ТД с отдельным входом, разрешили работу до 21.00 при заполняемости до 50 процентов.

Отмечается, что Алматы в последние дни находится в красной зоне по темпам распространения коронавируса.

Ежедневно, согласно официальным сводкам, госпитализируют около сотни заразившихся.

16 марта Жандарбек Бекшин предупредил, что при уровне госпитализаций 300 человек в сутки в городе будут введены жесткие ограничения, а при госпитализации около 500 человек в сутки планируется полный локдаун с установлением блокпостов между районами города.