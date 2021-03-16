Подделал документы и «нарисовал» облучение. Чиновники судятся с пенсионером

Чиновники ликвидированного Министерства труда и социального развития (ведомство, согласно новой структуре кабмина, перешло под юрисдикцию Минздрава. — Прим. 24.kg) подали в суд на пенсионера, участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Кайратбека Эралиева. В результате в его отношении возбуждено уголовное дело. Представители истцов объяснили 24.kg, почему вынуждены были обратиться в суд.

По их словам, Эралиев проходит обвиняемым по ряду статей УК КР, включая «Мошенничество» и «Подделка документов» УК КР. Аламединский районный суд признал Кайратбека Эралиева виновным и приговорил к шести годам заключения. Срок был заменен условным наказанием сроком на три года. Кайратбека Эралиева также приговорили к штрафу в размере 1 миллиона 503 тысяч сомов. Однако Чуйский областной суд отменил это решение. Потерпевшие обратились в Верховный суд.

Они не согласны с вердиктом второй инстанции и считают, что он не обоснован. Поскольку все доказательства вины Эралиева были представлены. В частности, заключение экспертов, где указано — Кайратбек Эралиев, чтобы ему увеличили пособие и компенсацию, подделал документы. Он исправил полученную дозу рентген-облучения, и поэтому его признали инвалидом. Таким образом, с 1995 по 2015 год получил 1 миллион 112 тысяч 573 сома компенсации, пенсия при этом составила 174 тысячи 595 сомов. Сумма ежемесячных льгот с 2015-го по сегодняшний день — 210 тысяч сомов.

В результате в суде доказано, что своими действиями Эралиев причинил ущерб государству в сумме 1 миллион 503 тысячи сомов.

Однако Кайратбек Эралиев заявляет, что он ничего не подделывал и действительно тяжело болен. Все заболевания хронические и являются следствием облучения, которое он получил, работая в Чернобыле.

Завтра Верховный суд должен рассмотреть кассационное представление прокуратуры.