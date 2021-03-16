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Общество

Минсельхоз предлагает временно запретить вывоз минеральных удобрений

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов предлагает временно запретить вывоз из Кыргызстана минеральных удобрений за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в республику ежегодно поступает 100 тысяч тонн удобрений из Узбекистана на основании межправсоглашения. Из них на сезон весенне-летних работ — 60 тысяч тонн, оставшаяся часть — на осенне-зимний период. Кроме этого, поставки осуществляются из России и Казахстана.

В министерстве подчеркивают, что ежегодно на проведение весенних полевых работ в осенне-зимний период поставщики завозят в республику до 30-40 тысяч тонн минеральных удобрений. «К началу посевных работ, до 1 марта, стратегический запас должен составлять не менее 45-50 тысяч тонн. В этом случае угроза срыва подкормки озимой пшеницы, главного продовольственного продукта, минимальна», — добавили там.

Однако к моменту начала полевых работ в южных областях возникает дефицит удобрений из-за их реэкспорта в Таджикистан.

«Такая ситуация возникла вследствие свободного перемещения товаров в соседнюю страну. Пользуясь тем, что наступление весенних полевых работ в РТ начинается раньше и из-за большого спроса и высоких цен на удобрения, перекупщики скупают их в Кыргызстане и перепродают за пределы республики», — пояснили в Минсельхозе.

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В ведомстве заметили, что сегодня возникла особенно сложная ситуация с удобрениями, потому что большой объем заготовленного в осенне-зимний период стратегического запаса реэкспортирован в Таджикистан не только из южных, но и северных областей.

«Во всех соседних республиках на время проведения весенних полевых работ до насыщения внутреннего рынка всякая свободная торговля удобрениями, нефтепродуктами, запасными частями сельскохозяйственного назначения за пределы границ государств временно ограничивается, за исключением международных договоров и соглашений. Учитывая, что в КР отсутствует собственное производство удобрений и весь импортируемый объем в зимне-весенний период направлен на создание и сохранение стратегического запаса, требуется введение временных сезонных ограничений на вывоз минеральных удобрений в соседние страны», — заключили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186650/
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