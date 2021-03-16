Европейские страны приостанавливают применение вакцины AstraZeneca

Португалия, Словения и Латвия приостановили применение вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщило РИА Новости.

В Португалии такое решение приняли после двух случаев появления побочной реакции на препарат.

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Министр здравоохранения Словении Янез Поклукар сообщил, что власти страны «попросили группу экспертов еще раз пересмотреть все детали» в связи с «многочисленными сомнениями в отношении вакцины AstraZeneca». Эксперты заявили, что «профессиональных возражений по поводу продолжения вакцинации не было», но «в качестве меры предосторожности» вакцинацию приостановили «до окончательного решения» агентства ЕС по лекарствам.

В правительстве канадской провинции Квебек сообщили, что в стране зафиксировали первые случаи отказа населения вакцинироваться препаратом AstraZeneca, передает ТАСС.

Ранее ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания уже приостановили использование данной вакцины. Она разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.