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Общество

Европейские страны приостанавливают применение вакцины AstraZeneca

Фото © РИА Новости/Густаво Вальенте. Вакцина Oxford/AstraZeneca

Португалия, Словения и Латвия приостановили применение вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщило РИА Новости.

В Португалии такое решение приняли после двух случаев появления побочной реакции на препарат.

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Министр здравоохранения Словении Янез Поклукар сообщил, что власти страны «попросили группу экспертов еще раз пересмотреть все детали» в связи с «многочисленными сомнениями в отношении вакцины AstraZeneca». Эксперты заявили, что «профессиональных возражений по поводу продолжения вакцинации не было», но «в качестве меры предосторожности» вакцинацию приостановили «до окончательного решения» агентства ЕС по лекарствам.

В правительстве канадской провинции Квебек сообщили, что в стране зафиксировали первые случаи отказа населения вакцинироваться препаратом AstraZeneca, передает ТАСС.

Ранее ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания уже приостановили использование данной вакцины. Она разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186563/
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