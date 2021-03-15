Отказников мало, больше детей с особенностями. Будни Бишкекского дома малютки

Несколько лет назад в Бишкекском доме малютки воспитывалось до 110 детей, сейчас их стало втрое меньше. А само учреждение преобразовано в Специализированный центр реабилитации детей и семьи (СЦРДиС). Его сотрудники рассказали 24.kg, как живут сейчас их подопечные и почему мамы стали реже отказываться от детей.

Попал под реформу

Трансформация одного из старейших учреждений в системе здравоохранения началась несколько лет назад. Появились новая структура и новые отделения, а сотрудники стали переучиваться на психологов, дефектологов, логопедов.

«Эти специальности сейчас очень востребованы в связи с ростом количества детей с особенностями развития: задержкой речи, ментальными нарушениями, проблемами опорно-двигательного аппарата и врожденными пороками развития. Здесь мы можем оказать качественную помощь деткам с рождения и до четырех лет. У нас семейно-центрированный подход. Есть психиатр-невролог, ортопед-хирург, ЛОР, сурдолог, которые проконсультируют и помогут», — рассказывает завотделением раннего вмешательства Асель Арипова.

Работа отделения направлена на то, чтобы семьи, в которых воспитываются дети с какими-то нарушениями, не оставались с проблемой один на один. Соцработники и психологи помогают не только детям, но и самим родителям. По возможности оказывают и гуманитарную помощь.

Фото 24.kg. Отделение раннего вмешательства

У бишкекчанки Айнуры сыновья-близнецы. «Им скоро исполнится три года, но они до сих пор не разговаривают, знают только слово «мама». Невропатолог в поликлинике сказала, что здесь можно бесплатно получить помощь. Прислушались к совету. Тут с детьми занимаются логопед и массажист, они проходят арт-терапию, делают дыхательную гимнастику. Все это в игровой форме. Детям очень нравится. Только говорю им, что пойдем на занятия, сразу собираются. Надеемся скоро увидеть прогресс», — делится своей историей женщина.

Пока дети занимаются, она с мужем сидит рядом. Услуги по раннему вмешательству здесь получают около 40 семей.

На коррекционные программы направляют педиатры и невропатологи из центров семейной медицины, а фостерных родителей и опекунов на обучение — представители управлений соцразвития. Так проводится профилактика социального сиротства.

В помощь родителям

В последнее время, по словам Асель Ариповой, увеличилось количество семей в трудной жизненной ситуации. Некоторые вынуждены оставлять своих детей в центре временно — на полгода. За этот период они должны успеть решить свои проблемы с жильем и работой. При этом мамам и папам разрешены визиты.

Фото 24.kg. «Зеленая» комната матери и ребенка

Здесь мама может отдохнуть, прийти в себя, выпить чай и пообщаться с ребенком столько, сколько ей нужно, но с учетом установленного режима дня.

Если семья не улучшила свои жилищные условия за полгода, то может снова собрать пакет документов, чтобы государство еще столько же присмотрело за их ребенком. Эта процедура не из легких, говорят в центре и предлагают увеличить срок временного пребывания детей хотя бы до года.

Из одной семьи ребенок уже третий раз возвращается в центр. Родителям всегда дают шанс исправиться. Главное — желание и стремление работать над собой.

Если же биологические родители совсем не в состоянии обеспечить необходимый процесс воспитания, а их отпрыскам опасно для жизни находиться рядом, то малышей стараются определить в другое семейное окружение (родственникам, приемным родителям, опекунам), но не в детский дом.

«Мини»-детский сад

Фото 24.kg. Группа дневного пребывания

Группа дневного пребывания рассчитана на 35 мест. Из-за пандемии коронавируса работа возобновилась не так давно, поэтому детишек пока не очень много — около десяти. Чтобы попасть в нее, необходимо также пройти комиссию.

«Один из воспитанников жил в доме малютки полгода, а потом у мамы появилась возможность перевести его в группу дневного пребывания. Женщина одна воспитывает двух сыновей (старший — школьник), работает. В таких случаях важна адресная помощь социальных служб на местном уровне», — отмечают сотрудники учреждения.

Пребывание в группе бесплатное, предусмотрено 4-разовое питание и медицинские консультации. По сути — это обычный детский сад. Малышей приводят сюда утром, а вечером забирают домой.

Зачастую это дети из малообеспеченных и неполных семей, с ограниченными возможностями здоровья.

Некоторым родителям просто нечем кормить детей и негде жить. Асель Арипова

Много запросов в такую группу дневного пребывания поступают от жителей новостроек, но проблема с мобильностью. Руководство учреждения не раз обращалось с письмами с просьбой предоставить им транспорт, чтобы они сами могли развозить детей. Пока вопрос не решается.

Попытка спасти семью

Айнагуль Эшматова давно работает в доме малютки. Сейчас она заведует тут ресурсно-информационным центром. В 2020 году, по ее данным, социальные работники СЦРДиС предотвратили 42 отказа от детей. Они выезжают в роддома по звонкам, поступающим на горячую линию.

«К сожалению, у нас высокий уровень внутренней и внешней миграции. Родители оставляют детей родственникам, которые не обеспечивают за ними должного ухода. Этих детей правоохранительные органы изымают и определяют к нам. Мы предоставляем как медицинские, так и реабилитационно-восстановительные услуги. Вся наша работа направлена на защиту и поддержку как детей, так и семей в целом», — подчеркивает Айнагуль Эшматова.

В 2021 году реформированный Центр реабилитации детей и семьи планирует заработать на полную мощность.