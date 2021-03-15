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Общество

Imanbek стал первым казахским музыкантом, получившим премию Grammy

Ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses SAINt JHN выиграл премию Grammy. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

63-я церемония главной музыкальной премии прошла онлайн этой ночью. Иманбек, ставший первым казахстанцем, номинированным на Grammy, завоевал премию.

«Спасибо моей маме, моему папе, спасибо моей команде, спасибо менеджеру Кириллу. Спасибо Grammy», — сказал Иманбек Зейкенов после объявления победителя в номинации «Лучший ремикс» 2021 года.

Отметим, что в его версии трек стал хитом и провел более 20 недель подряд в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Ремикс вошел в топ-10 Apple Music, в музыкальном приложении Shazam набрал более 22 миллионов просмотров.

Трек возглавлял несколько чартов, в том числе в США и Великобритании, обойдя таких исполнителей, как The Weeknd, Dua Lipa, Billie Eillish, Roddy Ricch и Justin Bieber.

До прихода славы Иманбек был железнодорожником в Павлодарской области. Всему в музыке он учился сам. Как отметил сам музыкант, с железной дороги он ушел давно и вплотную занялся творчеством. При этом он продолжает жить в Аксу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186403/
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