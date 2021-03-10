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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Скандал с квартирами. Министра обороны приговорили к штрафу в 5 миллионов сомов

В Бишкекском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу министра обороны Таалайбека Омуралиева.

Отметим, что по делу проходят экс-первый замсекретаря Совета обороны (на тот момент замминистра обороны) Жаныбек Капаров, а также другие офицеры, состоявшие в комиссии по распределению жилья военнослужащим.

Ранее гособвинитель просил назначить Таалайбеку Омуралиеву наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с выплатой штрафа в 180 тысяч сомов.

Все обвиняемые просили признать их невиновными и оправдать за отсутствием состава преступления.

Выйдя из совещательной комнаты, судебная коллегия под председательством судьи Ирины Воронцовой отменила решение Первомайского районного суда Бишкека.

Таалайбека Омуралиева приговорили к штрафу в размере 5 миллионов сомов. Остальных обвиняемых признали виновными по статье «Злоупотребление должностным положением». Наказание им не назначено за истечением срока давности.

Напомним, экс-министра обороны Таалайбека Омуралиева обвиняют в незаконном распределении квартир военнослужащим в столичном микрорайоне «Джал». Бывшего министра оштрафовали на 5 миллионов сомов. Верховный суд направил дело на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека.

Всего по делу проходят 11 человек. Все они являлись членами комиссии по распределению квартир.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186019/
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