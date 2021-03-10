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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Девять лет лишения свободы для министра обороны просит Военная прокуратура

В Бишкекском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу министра обороны Таалайбека Омуралиева.

Отметим, что по делу проходят экс-первый замсекретаря Совета обороны (на тот момент замминистра обороны) Жаныбек Капаров, а также другие офицеры, состоявшие в комиссии по распределению жилья военнослужащим.

Во время прений гособвинитель зачитал, что комиссия незаконно внесла на подпись министру обороны протоколы о распределении квартир военнослужащим. Последние якобы получили жилье вне очереди.

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Помимо этого, по версии Военной прокуратуры, жилищная комиссия внесла документ о выделении квартиры председателю Военного суда Нурланбеку Ашымбекову. Он, по данным надзорного органа, не имел права получать недвижимость по линии Минобороны, поскольку не служил там.

Гособвинитель просил вынести наказание Таалайбеку Омуралиеву в виде лишения свободы сроком на девять лет. Кроме того, прокуратура просит лишить его звания генерал-майора, взять под стражу в зале суда и оштрафовать на сумму 180 тысяч сомов.

Остальных обвиняемых прокуратура просит признать виновными и освободить от уголовной ответственности за истечением срока давности.

Адвокат Таалайбека Омуралиева отметила, что все обвинения в отношении ее подзащитного безосновательны. По ее словам, все потерпевшие, кроме двух, отказались поддержать обвинение.

«Свои претензии потерпевшие начали предъявлять только после того, как их вызвали в Военную прокуратуру. Одной из них выделили квартиру, где ранее с семьей проживал обвиняемый Жаныбек Капаров. После того как она узнала, что дома в микрорайоне «Джал» лучше, она взломала там дверь и заселилась. Сейчас потерпевшей выделили квартиру в третий раз, но и ей она недовольна», — сказала адвокат.

В части выделения квартиры председателю Военного суда Нурланбеку Ашымбекову, защита отметила, что до сих пор ни Минобороны, ни прокуратура не обратились с иском о его выселении.

Адвокат Жаныбека Капарова просил оправдать его подзащитного за отсутствием состава преступления.

«Никакого ущерба государству обвиняемыми не было причинено. Квартиры находятся на территории закрытого военного городка и являются служебными. Одна часть потерпевших не имела права на получение служебного жилья, другая — предоставила документы не вовремя. Поэтому от своих претензий они отказались», — сказал юрист.

Напомним, экс-министра обороны Таалайбека Омуралиева обвиняют в незаконном распределении квартир военнослужащим в столичном микрорайоне «Джал». Бывшего министра оштрафовали на 5 миллионов сомов. Верховный суд направил дело на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека.

Всего по делу проходят 11 человек. Все они являлись членами комиссии по распределению квартир.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185985/
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