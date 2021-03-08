Неженская профессия. История единственной женщины-сварщицы ТЭЦ Бишкека

Сегодня практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. И в политике, и в бизнесе, и даже на самой тяжелой работе... Никто уже не удивляется представительницам прекрасного пола в роли инженера-оружейника, пожарного и шахтера. При этом дома они остаются заботливыми женами и добрыми мамами.
Журналист 24.kg побеседовала с Минихояд Семенютой, единственной женщиной-сварщицей, работающей на крупнейшей тепловой электростанции Кыргызстана — ТЭЦ Бишкека.
«Раньше я была в команде монтажников. Там тяжело работать, приходилось ходить по балкам и лестницам, которые располагались на высоте в несколько десятков метров. А здесь мы чиним только аварийные места», — отмечает она.
Большая часть ее коллег — мужчины. «На самом деле работать в мужском коллективе не так уж и сложно, даже наоборот, легче. Бывает, они сами все сделают, лишний раз меня не тревожат. Мы стараемся помогать друг другу. Ребята меня уважают в первую очередь как женщину и мать», — рассказывает Минихояд Семенюта.
«В советское время ткачи и сварщики — это были самые популярные специальности. Девушек, которые со мной учились, направили в город Фрунзе (Бишкек) на практику, а меня оставили в Узбекистане», — вспоминает она.
17-летнюю Минихояд Семенюту направили на крупнейшую электростанцию в Центральной Азии — Сырдарьинскую ТЭС, где она осталась работать после практики. Там же она познакомилась со своим будущим мужем, а через несколько лет вместе с ним перебралась в Бишкек.
«Столица Киргизской ССР тогда была очень красивой и зеленой. Столько зелени, свежий воздух и чистые улицы. Мы решили остаться. Здесь мы поженились и создали семью, позже у нас родились дети», — вспоминает Минихояд Семенюта.
«На работе я выполняю мужскую работу, но дома стараюсь быть мягкой. У меня двое детей — сын и дочь и четыре внука. Обожаю проводить с ними время, мы делаем вместе домашнюю работу и поделки. Я добрая бабушка, не ругаю их, а воспитываю», — отмечает Минихояд Семенюта.
«Мои дети уже привыкли к моей профессии. Они очень гордятся тем, что я работаю здесь, ведь не каждая женщина способна трудиться в таких условиях. Но в последнее время стали уговаривать оставить работу и сидеть дома. Пока силы есть и здоровье позволяет, почему бы и не поработать?» — говорит Минихояд Семенюта.
Если бы была возможность заново выбрать профессию, то это будет однозначно специальность сварщика. Моя работа доставляет мне удовольствие. Она меня кормит и одевает.Минихояд Семенюта
Минихояд Семенюта добавила, что посоветовала бы профессию сварщика всем вне зависимости от пола человека, так как она будет востребована всегда и везде.