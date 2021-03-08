Неженская профессия. История единственной женщины-сварщицы ТЭЦ Бишкека

Сегодня практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. И в политике, и в бизнесе, и даже на самой тяжелой работе... Никто уже не удивляется представительницам прекрасного пола в роли инженера-оружейника, пожарного и шахтера. При этом дома они остаются заботливыми женами и добрыми мамами.

Журналист 24.kg побеседовала с Минихояд Семенютой, единственной женщиной-сварщицей, работающей на крупнейшей тепловой электростанции Кыргызстана — ТЭЦ Бишкека.

Минихояд Семенюта сама выбрала профессию сварщика и за 45 лет ни разу об этом не пожалела. На ТЭЦ Бишкека она трудится в ремонтно-механическом цехе. Ей 62 года, но она выполняет работу не хуже своих коллег-мужчин.

«Раньше я была в команде монтажников. Там тяжело работать, приходилось ходить по балкам и лестницам, которые располагались на высоте в несколько десятков метров. А здесь мы чиним только аварийные места», — отмечает она.

Большая часть ее коллег — мужчины. «На самом деле работать в мужском коллективе не так уж и сложно, даже наоборот, легче. Бывает, они сами все сделают, лишний раз меня не тревожат. Мы стараемся помогать друг другу. Ребята меня уважают в первую очередь как женщину и мать», — рассказывает Минихояд Семенюта.

Фото 24.kg. Минихояд Семенюта с коллегами-мужчинами Минихояд Семенюта родилась в Узбекистане и там же окончила среднее профессиональное техническое училище. Вместе с ней обучались еще 30 девушек.

«В советское время ткачи и сварщики — это были самые популярные специальности. Девушек, которые со мной учились, направили в город Фрунзе (Бишкек) на практику, а меня оставили в Узбекистане», — вспоминает она.

17-летнюю Минихояд Семенюту направили на крупнейшую электростанцию в Центральной Азии — Сырдарьинскую ТЭС, где она осталась работать после практики. Там же она познакомилась со своим будущим мужем, а через несколько лет вместе с ним перебралась в Бишкек.

«Столица Киргизской ССР тогда была очень красивой и зеленой. Столько зелени, свежий воздух и чистые улицы. Мы решили остаться. Здесь мы поженились и создали семью, позже у нас родились дети», — вспоминает Минихояд Семенюта.

Фото 24.kg. Минихояд Семенюта в молодости Вне работы Минихояд Семенюта — обычная женщина, которая вяжет носки и печет пироги для детей и внуков. Она любит ездить на дачу, копаться в огороде и заниматься консервацией. В выходные дни она старается проводить больше времени с семьей.

«На работе я выполняю мужскую работу, но дома стараюсь быть мягкой. У меня двое детей — сын и дочь и четыре внука. Обожаю проводить с ними время, мы делаем вместе домашнюю работу и поделки. Я добрая бабушка, не ругаю их, а воспитываю», — отмечает Минихояд Семенюта.

Фото 24.kg. Минихояд Семенюта с внуками Сын Минихояд Семенюты пошел по стопам родителей и тоже работает на ТЭЦ Бишкека. Он мастер в цехе централизованного ремонта. Женщина рассказывает, что ее дети гордятся своей мамой.

«Мои дети уже привыкли к моей профессии. Они очень гордятся тем, что я работаю здесь, ведь не каждая женщина способна трудиться в таких условиях. Но в последнее время стали уговаривать оставить работу и сидеть дома. Пока силы есть и здоровье позволяет, почему бы и не поработать?» — говорит Минихояд Семенюта.

Если бы была возможность заново выбрать профессию, то это будет однозначно специальность сварщика. Моя работа доставляет мне удовольствие. Она меня кормит и одевает. Минихояд Семенюта

Минихояд Семенюта добавила, что посоветовала бы профессию сварщика всем вне зависимости от пола человека, так как она будет востребована всегда и везде.