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Общество

HRW: Проект новой Конституции Кыргызстана подрывает нормы о правах человека

Внесенный в парламент 9 февраля 2021 года проект новой Конституции Кыргызстана подрывает нормы о правах человека и ослабляет баланс сдержек и противовесов, необходимый для предотвращения злоупотребления властью. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch, призвав власти Кыргызстана отозвать проблемный проект главного закона страны.

Как отмечают правозащитники, анонсированные президентом Садыром Жапаровым сроки предполагают ограниченное обсуждение проекта и парламентские дебаты до вынесения его на общенациональный референдум 11 апреля.

Действующий временный состав парламента должен отложить его рассмотрение до избрания нового, чтобы процесс конституционной реформы был максимально совещательным и обеспечивал учет мнений всех сторон.

«Нынешний проект Конституции не отражает высокой планки стандартов прав человека, о стремлении к которой заявляют власти Кыргызстана, — заявила Сыйнат Султаналиева, исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. — Кыргызстану следует уделить подготовке Основного закона столько времени, сколько необходимо, чтобы он обеспечивал гарантии прав каждого, как предусмотрено международными стандартами».

По мнению Human Rights Watch, содержащиеся в проекте положения о роли исполнительной и законодательной власти размывают существующую систему сдержек и противовесов. Статья 70 наделяет президента полномочиями, которые прежде были исключительной прерогативой парламента. В частности, теперь президент сможет не только отклонять принятые законопроекты, но и сам вносить новые.

Статьи 76-79 позволяют президенту косвенно прекращать действие депутатских мандатов, хотя для уточнения процедуры потребуется принятие отдельного закона. Заручившись поддержкой большинства, президент сможет лишать депутата иммунитета от уголовного преследования, что создает предпосылки для политического давления на тех законодателей, которые критикуют правящую партию или президента.

Предполагается также передать от парламента президенту полномочия по назначению членов правительства, назначению и увольнению судей, генерального прокурора, председателя Центробанка и главы Счетной палаты.

Президент также получает право назначать и увольнять половину состава Центральной избирательной комиссии, тем самым подрывая независимость данного органа от исполнительной власти.

Проект Конституции также дает Народному курултаю — основанному на традиции общественно-представительного собрания делегатов от всех территорий — значительные полномочия, которые во многом будут дублировать парламентские. Народный курултай сможет инициировать отстранение от должности членов кабинета министров и руководителей других государственных органов, назначать своих представителей в Совет по делам правосудия, который назначает судей, и инициировать законы. Порядок формирования Народного курултая в проекте Конституции не прописан.

Как подчеркивают правозащитники, вопрос устройства политической системы той или иной страны — это политический выбор ее граждан. Важно, чтобы процесс принятия решений соответствующими институтами был прозрачным и легитимным, а создание новых центров власти, таких как Народный курултай, не создавало предпосылок для злоупотребления полномочиями.

Несколько отдельных положений проекта Конституции прямо нарушают международные стандарты прав человека и должны быть пересмотрены.

Human Rights Watch

Статья 10 предполагает запрет деятельности, публичных мероприятий и распространения информации, которые «противоречат моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики», с заявленной целью защиты подрастающего поколения. Однако данное положение несовместимо с основополагающими свободами выражения мнений, собраний и ассоциации.

Проект не обеспечивает гарантий свободы мирных собраний в том виде, как предусмотрено международными нормами о правах человека, и содержит требование о предварительном получении согласия властей на проведение мирных собраний.

Проект Конституции также налагает избыточные и обременительные обязанности по предоставлению финансовой отчетности на неправительственные организации, профсоюзы и политические партии, что несовместимо со свободой ассоциации и выражения мнений.

Как отмечает Human Rights Watch, характер и выбор момента конституционной реформы ставят серьезные вопросы о приверженности руководства Кыргызстана защите прав человека и верховенству закона.

Международные партнеры Кыргызстана, в частности Евросоюз и отдельные его члены, США и Великобритания, должны публично призвать правительство Кыргызстана представить проект Конституции на экспертную оценку Венецианской комиссии, чтобы соблюсти процедуру принятия нового основного закона в соответствии с национальными и международными нормами.

«Президент Жапаров обещал уважать и защищать права человека, — подчеркнула Сыйнат Султаналиева. — Новая Конституция закладывает фундамент для этого, поэтому важно, чтобы и документ, и процедура его принятия безукоризненно соответствовали самым высоким стандартам прав человека и законности. Это и в интересах самого правительства».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185635/
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