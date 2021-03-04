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Общество

Жители Ленинского айыл окмоту митингуют против самозахватчиков пахотных земель

Жители Ленинского айыл окмоту вышли на митинг к Дому правительства. Около 15 человек обращаются к президенту Садыру Жапарову и просят его обратить внимание на захватчиков пахотных земель в их местности.

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По их словам, местные власти несколько лет не обращают внимания на проблему.

«На протяжении многих лет мы обороняем свои пастбищные и пахотные угодья. Каждый год весной к нам приходят мародеры, они хотят незаконно застроить пашню. Все это идет с подачи главы нашего айыл окмоту. Она дает возможность аферистам незаконным методом застраивать пастбища. Это черный бизнес, который у нас процветает. Первого марта захватчики снова пришли, но мы отбились. Почему они пришли именно в наш айыл окмоту? Почему они не идут, например, в Арашанский? Потому что там глава айыл окмоту и народ едины, наша же глава является врагом своего народа», — рассказал один из участников акции протеста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185395/
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