Концерт артистов Театра оперы и балета состоится в Бишкеке накануне 8 Марта

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приготовил в преддверии Международного женского дня праздничный концерт «Ты моя мелодия». Об этом сообщили в театре.

В программе классические произведения, популярные песни кыргызских композиторов, песни советских лет.

В концерте примут участие симфонический оркестр, а также ведущие солисты оперы, балета: народные артисты КР Керим Орузбаев, Садирбек Жумашов, заслуженные артисты Асель Бекбаева, Тилек Найманбаев, Кайымбек Кускаков, Бактыбек Ыбыкеев, лауреаты международных конкурсов Ирина Рыбина, Заира Раимбекова, Глеб Ким, лауреаты международной премии Таир Бейшеев, Орозбек Бакытов, солисты балета Ерман уулу Омурбек, Мээрим Султанкаева, Саади Иманкулов и другие.

За дирижерским пультом — заслуженный артист КР Нурматбек Полотов. Режиссер концерта — Найля Рахмадиева.

Концерт состоится 7 марта в 17.00.