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Общество

Мэрия Бишкека планирует отремонтировать тротуары на 17 улицах

В Бишкеке планируется отремонтировать тротуары на 17 улицах. Об этом стало известно на рабочем совещании первого вице-мэра Алмаза Бакетаева с руководителями структурных подразделений и городских служб.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, на планерке рассмотрели производственные планы Бишкекзеленхоза и Бишкекасфальтсервиса на 2021 год.

Начальник МП «Бишкекзеленхоз» Урмат Дербишев сообщил, что в этом году планируют посадить 9 тысяч 264 лиственных дерева, 2 тысячи 622 хвойных дерева, 3 тысячи 600 кустарников, 150 тысяч штук живой изгороди и 3 тысячи 930 кустов роз. Кроме того, на площади в 15 гектаров устроят газоны.

«Совсем скоро на городских клумбах расцветут тюльпаны, их высадили осенью. После будет высажено более 1,5 миллиона однолетних цветов», — отметили в мэрии.

Также в этом году предусмотрено восстановление и устройство ирригационных сетей протяженностью 10 километров и поливочного водопровода длиной 29,4 километра в четырех районах города.

Начальник Бишкекасфальтсервиса Нурбек Чолпонбаев отметил, что в этом году предусмотрен ремонт на 27 отрезках улиц длиной 16,5 километра. Кроме того, предприятие завершит капремонт на 9 улицах протяженностью 2 тысячи 743 метра, который начат в 2020 году.

«Конечно же, в приоритете строительство тротуаров. В этом году планируется привести в порядок более 21 тысячи погонных метров тротуаров на 17 отрезках улиц. Также будут завершены работы по ремонту тротуаров на улице Московской от проспекта Манаса до бульвара Молодой Гвардии, улице Раззакова от улицы Токтогула до Туголбая Ата», — сообщили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185239/
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