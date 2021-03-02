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Общество

Гражданское общество обратилось к Садыру Жапарову из-за гонений на активистов

Гражданское общество обратилось к Садыру Жапарову из-за гонений на активистов, они просят главу государства выразить позицию по поводу происходящего. Об этом 24.kg сообщила юрист Атыр Абдырахматова.

Экс-член ЦИК выражает обеспокоенность тем, что на активистов оказывается давление.

«Сотрудники спецслужб приходили к Сание Токтогазиевой домой, к Улану Усеину на мероприятие и, насколько мне известно, к Урмату Джаныбаеву в садик его дочери. Лет 10-15 назад мы сами были молодыми активистами. Меня тогда тоже пугали и приглашали якобы на беседы в ГКНБ, якобы консультировались с юристом, при этом намекая на последствия, которые могут быть от активной оппонирующей позиции к властям. Женщин пугали тем, что детей из детского сада не забрать, оказывали моральное давление и запугивали тем, что родственники наши не смогут на работу устроиться, мужчин избивали», — рассказывает Атыр Абдырахматова.

Она отмечает, что если сейчас об этом не говорить, то ситуации тех времен могут повториться.

«А тогда на самом деле было страшно. Мы решили выступить с поддержкой активистов и осуждением происходящего. Мы требуем того, чтобы президент выразил свою официальную позицию. У сотрудников ГКНБ и МВД другие функции. Почему они молниеносно находят «инакомыслящих»? Это что за практика? История не учит ничему — во-первых, а во-вторых, когда правоохранительные органы начнут защищать граждан, а не наоборот? За свободно выраженное мнение без оскорблений и без лжи должны немедленно прекратить преследования», — заключила юрист.

Отметим, на прошлой неделе эксперт по конституционному праву, доктор юридических наук Сания Токтогазиева обратилась в милицию, сообщив, что к ней домой приходил мужчина, представившийся старшим оперуполномоченным, майором милиции ГУВД Бишкека Мирланом Качкынбаевым. Она обозначила это началом преследования.

Позже гражданский активист Улан Усеин также опубликовал видеоролик, на котором сотрудники правоохранительных органов пришли на мероприятие, организованное его движением «Баштан Башта». Активист оценил визит сотрудников спецслужб открытым давлением и преследованием членов команды.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185100/
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