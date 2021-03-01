В Таш-Кумырской поликлинике с беременной требовали деньги за бесплатные анализы. Об этом 24.kg сообщила читательница Эльнура Жумабекова.

Женщина рассказала, что носит уже третьего ребенка. Но с таким отношением столкнулась впервые. «У меня 1,5 месяца беременности. Поэтому необходимо было сдать анализы на ВИЧ и гепатит. У меня это не первый ребенок. Всегда анализы сдавала бесплатно, в этот раз сказали оплатить 360 сомов, уверяя, что на протяжении последних четырех лет так. Но у меня денег не было, поэтому не смогла сдать», — сказала она.

В Фонде обязательного медицинского страхования 24.kg заявили, что по программе госгарантий (ПГГ) женщинам, вставшим на учет по беременности, предоставляются бесплатно пакет медицинских услуг и льготные лекарства со скидкой до 50 процентов.

«Озвученные анализы не входят в базовый пакет по ПГГ, но по приказу Минздрава ВИЧ, гепатит бесплатно должны сдавать. Территориальный управляющий ФОМС свяжется с женщиной и разберется в произошедшем», — заключили в фонде.