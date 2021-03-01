ВОЗ: Меньше 10 процентов человечества имеет антитела к COVID-19

Меньше 10 процентов человечества имеет антитела к COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в интервью, опубликованном в Twitter.



Отвечая на вопрос, удалось ли достичь коллективного иммунитета в крупных городах, в которых коронавирусом переболела значительная часть жителей, специалист обратила внимание на проведенные в мире почти 500 исследований. Их результаты показали, что менее 10 процентов мирового населения сейчас имеют антитела к COVID-19.

Сумия Сваминатан добавила, что в некоторых местах, особенно в городских районах, 50-60 процентов жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела. «Однако это не означает, что весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета. Если жители этих территорий, не имеющие антител, приедут в места, где ниже уровень коллективного иммунитета, чем в их городе, они могут заразиться», — отметила она.

«Единственный путь к достижению коллективного иммунитета — это вакцинация», — добавила она.

По ее словам, поэтому ВОЗ настаивает на том, чтобы как можно больше стран подключились к программе COVAX, чтобы «вакцины были у всех стран и прививки были сделаны как можно быстрее».