В Кыргызстане могут ввести госрегулирование цен на растительное масло и сахар

Министерство экономики и финансов предлагает ввести временное государственное регулирование цен на растительное масло и сахар-песок. Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект подготовлен для обеспечения экономической доступности социально значимых продуктов питания потребителям республики в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире.

В ведомстве отмечают, что, по данным мониторинга Национального статистического комитета и Министерства экономики и финансов, наблюдается повышение цен на отдельные виды социально значимых товаров.

С 11 января по 11 февраля цена на масло подсолнечное рафинированное повысилась на 2,8 процента — с 150,2 сома за литр до 154,5 сома, а по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил 61,9 процента. Сахар подорожал на 10,7 процента — с 54,3 сома за килограмм до 60,2 сома, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 46,6 процента.

«Рост цен на подсолнечное масло и сахар связан с повышением цен оптовых поставок товаров, их существенным сокращением из-за неурожая в России и Украине, а также ростом курса доллара к сому и ростом других иностранных валют. При этих условиях возникает необходимость введения государственного регулирования в целях недопущения дальнейшего роста цен», — отметили в ведомстве.