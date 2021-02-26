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Общество

Кыргызские мотивы прозвучали в видеороликах на популярном детском YouTube-канале

Кыргызские мотивы прозвучали на популярном детском YouTube-канале D Billions. Недавно его авторы выложили ролик под названием Oytobo. В нем главные герои исполняют песню на английском языке, созвучную с «Ой тобо».

Ранее было опубликовано видео под названием Akiya. Исполнение напоминает состязания в традиционном жанре «акыя», в котором участники ведут песенный диалог.

В роли главных героев записи выступили известные отечественные исполнители Аско Анаркулов и Жаныбек Женишбеков, известный как Джонни. Отмечается, что YouTube-канал ведут кыргызстанцы.

Отметим, на сегодняшний день D Billions имеет больше 6 миллионов подписчиков. Видео имеют до 1 миллиарда просмотров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184779/
просмотров: 197
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