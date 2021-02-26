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Общество

Бездарный и коррупционный. Юрист о законопроекте аттестации директоров

Кандидат юридических наук, доцент Тимур Иманкулов раскритиковал проект закона об аттестации руководителей образовательных организаций. Он указал на нарушения Конституции, Трудового кодекса и закона о нормативно-правовых актах. Об этом он заявил на круглом столе, где обсуждался законопроект.

По словам Тимура Иманкулова, он давно не видел более бездарного, коррупционного и неграмотного проекта.

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«Я не питаю особой любви к директорам школ, я от них страдал. Но как родитель и член гражданского общества не могу смотреть, как пытаются добить систему начального, среднего и общего образования. Это чудовищный проект, который противоречит Конституции, Трудовому кодексу и закону о нормативно-правовых актах. Очень жаль, что за подобные инициативы нет уголовной ответственности», — сказал он.

Рассказывая о законопроекте, заместитель министра образования Надира Джусупбекова отметила, что при его принятии не будет нарушаться Трудовой кодекс. Юрист с этим не согласен.

«Замминистра говорит, что не нарушается Трудовой кодекс. Зачем вы лжете? Есть же статья 197 Трудового кодекса, где написано, что аттестация проводится для карьерного роста. И глава 26, что руководители организаций не проходят аттестацию вообще. Потому что есть положение 2011 года, утвержденное правительством, об аттестации работников. И там написано: руководители организаций не проходят аттестацию. Почему? Потому что аттестационная комиссия формируется полностью из сотрудников этой организации», — пояснил Тимур Иманкулов.

Он также добавил, что в справке-обосновании проекта отсутствуют статистические данные, что не соответствует закону о нормативно-правовых актах.

«В правовой системе нашей страны аттестация отменена даже для госслужащих. Есть только понятие оценки деятельности. А аттестация вводится для того, чтобы поднять госслужащему специальные звания, классный чин, карьерный рост и надбавки к зарплате. В Бишкеке около 100 школ. Если человек проходит аттестацию, предположим, если законопроект прошел, директор скажет — повышайте меня. Куда его повышать? Заместителем образования сделаете или что?» — задался вопросом юрист.

В связи с вышеизложенным Тимур Иманкулов предложил вернуть законопроект депутатам.

Отметим, инициатива аттестации руководителей образовательных учреждений принадлежит группе депутатов. Законопроект о внесении изменений в Закон «Об образовании» вынесен на общественное обсуждение 26 января. Он предусматривает внесение изменений в статью 38 Закона «Об образовании».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184760/
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