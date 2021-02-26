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Общество

Гендерная сегрегация. В Кыргызстане меньше трети глав компаний — женщины

Правозащитники отмечают — в Кыргызстане устойчиво сохраняется вертикальная и горизонтальная гендерная сегрегация.

По данным анализа, проведенного «Бир дуйно Кыргызстан», женщины-работницы сосредоточены в низкооплачиваемых секторах экономики. Только 27,4 процента руководителей компаний — женщины, 72,6 процента — мужчины.

Отмечается, что в Кыргызстане действует постановление правительства о запрете для женщин более 400 профессий.

«Правозащитные организации требуют запретить такие списки, поскольку это формальная дискриминация и нарушение конституционных прав граждан», — подчеркнули в «Бир дуйно Кыргызстан».

Уточняется, что, по данным Национального статистического комитета, число трудоспособных женщин в стране составляет 1 миллион 800 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184742/
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