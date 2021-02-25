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Общество

Премьера спектакля «Красное яблоко» состоится в Бишкекском городском драмтеатре

Премьеру спектакля «Кызыл алма» («Красное яблоко») по одноименному рассказу Чингиза Айтматова 2 марта представят артисты Бишкекского городского драматического театра имени Арсена Умуралиева. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

По ее данным, работа режиссера-постановщика, автора инсценировки и музыкального оформления — заслуженного деятеля культуры КР Нурлана Асанбекова — это глубоко эмоциональное действо, наполненное сложными внутренними переживаниями.

«Сценограф — заслуженный деятель культуры Юлдаш Нурматов и художник по костюмам Зухра Мукамбетова создали неповторимую атмосферу — дышащую, простую и понятную. Хореограф спектакля — заслуженный деятель культуры КР Сергей Стрельцов. Спектакль пронизан музыкой композиторов-классиков и поэзией Хуана Рамона Хименеса», — отметили в театре.

Главные роли в спектакле исполнят молодые актеры Айнура Исмаилова, Айзада Сапьянова (Сабира) и Чагалдак Замирбеков (Исабеков).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184653/
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