Премьера спектакля «Красное яблоко» состоится в Бишкекском городском драмтеатре

Премьеру спектакля «Кызыл алма» («Красное яблоко») по одноименному рассказу Чингиза Айтматова 2 марта представят артисты Бишкекского городского драматического театра имени Арсена Умуралиева. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

По ее данным, работа режиссера-постановщика, автора инсценировки и музыкального оформления — заслуженного деятеля культуры КР Нурлана Асанбекова — это глубоко эмоциональное действо, наполненное сложными внутренними переживаниями.







«Сценограф — заслуженный деятель культуры Юлдаш Нурматов и художник по костюмам Зухра Мукамбетова создали неповторимую атмосферу — дышащую, простую и понятную. Хореограф спектакля — заслуженный деятель культуры КР Сергей Стрельцов. Спектакль пронизан музыкой композиторов-классиков и поэзией Хуана Рамона Хименеса», — отметили в театре.

Главные роли в спектакле исполнят молодые актеры Айнура Исмаилова, Айзада Сапьянова (Сабира) и Чагалдак Замирбеков (Исабеков).