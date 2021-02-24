Цифра дня. 75 тысяч кыргызстанцев застраховали за год свое жилье

Сумма страхования жилья в регионах составляет 600 сомов в год, в Бишкеке — 1 тысяча 200 сомов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил первый зампредседателя ОАО «Государственная страховая организация» Бакыт Шаршеналиев.

По его словам, за пять лет деятельности компании заключено примерно 346 тысяч договоров. В прошлом году — почти 75 тысяч.

«Уже идет вторая неделя, как мы запустили новый проект страхования. Наш агент может регистрировать гражданина с помощью планшета, туда вводятся вся информация и характеристики дома. На нашем сайте любой человек может подать заявку на страхование, и инспектор выедет на место», — рассказал Бакыт Шаршеналиев.

Отмечается, что жители Чуйской области и Бишкека не очень активны в страховании. Большая заинтересованность наблюдается в Баткенской и Иссык-Кульской областях. В других регионах число желающих застраховать жилье идет на спад.