20:11
USD 84.65
EUR 102.43
RUB 1.14
Общество

Цифра дня. 75 тысяч кыргызстанцев застраховали за год свое жилье

Сумма страхования жилья в регионах составляет 600 сомов в год, в Бишкеке — 1 тысяча 200 сомов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил первый зампредседателя ОАО «Государственная страховая организация» Бакыт Шаршеналиев.

По его словам, за пять лет деятельности компании заключено примерно 346 тысяч договоров. В прошлом году — почти 75 тысяч.

«Уже идет вторая неделя, как мы запустили новый проект страхования. Наш агент может регистрировать гражданина с помощью планшета, туда вводятся вся информация и характеристики дома. На нашем сайте любой человек может подать заявку на страхование, и инспектор выедет на место», — рассказал Бакыт Шаршеналиев.

Отмечается, что жители Чуйской области и Бишкека не очень активны в страховании. Большая заинтересованность наблюдается в Баткенской и Иссык-Кульской областях. В других регионах число желающих застраховать жилье идет на спад.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184456/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Бюджетников заставляют страховать жилье от пожара
Попытка сократить страховые риски не прошла. Жогорку Кенеш отложил законопроект
Депутат предлагает исключить льготы в страховании жилья в Кыргызстане
В Кыргызстане застраховали только 9 процентов жилого фонда
Почему кыргызстанцы не хотят страховать жилье и уповают на авось
За год число застраховавших жилье в обязательном порядке выросло в 1,3 раза
Госстрах выплатил кыргызстанцам страховки на 22 миллиона сомов
Страхование как взаимная ответственность
Госстраховая организация выплатила страховки на 18 миллионов сомов
В Кыргызстане страховым компаниям увеличат минимальный уставной капитал
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще шесть человек В Кыргызстане от коронавируса скончались еще шесть человек
Оплату за&nbsp;проезд в&nbsp;троллейбусах поднимут до&nbsp;11&nbsp;сомов, в&nbsp;маршрутках&nbsp;&mdash; до&nbsp;15&nbsp;сомов Оплату за проезд в троллейбусах поднимут до 11 сомов, в маршрутках — до 15 сомов
Чемодан, вокзал, а&nbsp;дальше? Что делать, если хочешь уехать на&nbsp;ПМЖ в&nbsp;Европу Чемодан, вокзал, а дальше? Что делать, если хочешь уехать на ПМЖ в Европу
Бишкек глазами Мураками и&nbsp;Уэхара: японцы и&nbsp;кыргызы очень похожи Бишкек глазами Мураками и Уэхара: японцы и кыргызы очень похожи
Бизнес
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
Утверждены новые нормы по&nbsp;проектированию систем газоснабжения. Почему это важно Утверждены новые нормы по проектированию систем газоснабжения. Почему это важно
24 февраля, среда
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень вновь поднялся Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень вновь п...
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:54
Арестованный Райымбек Матраимов госпитализирован в частную клинику
19:50
Кыргызстанца осудили за подготовку теракта. Его мать обратилась к омбудсмену
19:43
Садыр Жапаров пригласил Владимира Путина посетить Кыргызстан