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Общество

Звезды мирового балета в Бишкеке. Зрителей ждет балет «Лебединое озеро»

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 6 марта покажут «Лебединое озеро» с участием мировых звезд. Об этом сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

По их данным, в Бишкек прилетят прима-балерина театра «Кремлевский балет», лауреат международных конкурсов Екатерина Первушина и премьер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Сергей Мануйлов.

«Эти театры не перестают удивлять и волновать зрителей мировыми премьерами и великолепным исполнением артистов. А гениальное творение Петра Ильича Чайковского, относящееся к шедеврам русской классической хореографии, не нуждается в особом представлении. В кыргызском театре «Лебединое озеро» — самый любимый спектакль, где зрителя ждет встреча с романтической историей любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты», — отметила Елена Мягкова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184423/
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