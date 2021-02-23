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Общество

В мэрии Бишкека напомнили, как попасть на прием к акимам районов

В мэрии Бишкека напомнили, как можно попасть на прием к акимам районов.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, первая инстанция, в которую следует обращаться с вопросами, — это председатели домовых или квартальных комитетов, а также ТСЖ и муниципальные территориальные управления (МТУ).

«Но жителей столицы всегда готовы выслушать и принять в районных акимиатах», — отметили в мэрии.

Записаться на прием к акиму, оставить обращение можно в «едином окне» райадминистрации в будние дни:

  • Октябрьский район — улица Байтика Баатыра, 17 (первый этаж, с правой стороны фойе), с 9.00 до 18.00, телефон 0312576380, adm-oktyabr@bk.ru;
  • Первомайский район — проспект Жибек Жолу, 348 (первый этаж, с правой стороны фойе), с 9.00 до 18.00, телефон: 0312325160, 0312624635, adm-pervomai@meria.kg;
  • Свердловский район — проспект Чуй, 28 (кабинет 418), с 8.30 до 17.30, телефон: 0312360193;
  • Ленинский район — проспект Чуй, 315 (первый этаж Ленинского акимиата, с левой стороны фойе), с 9.00 до 18.00, телефон 0312656905, meria_leninadm@mail.ru.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184325/
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