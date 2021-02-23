В мэрии Бишкека напомнили, как попасть на прием к акимам районов

В мэрии Бишкека напомнили, как можно попасть на прием к акимам районов.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, первая инстанция, в которую следует обращаться с вопросами, — это председатели домовых или квартальных комитетов, а также ТСЖ и муниципальные территориальные управления (МТУ).

«Но жителей столицы всегда готовы выслушать и принять в районных акимиатах», — отметили в мэрии.

Записаться на прием к акиму, оставить обращение можно в «едином окне» райадминистрации в будние дни: