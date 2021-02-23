В мэрии Бишкека напомнили, как попасть на прием к акимам районов

В мэрии Бишкека напомнили, как можно попасть на прием к акимам районов.
Как отметили в пресс-службе муниципалитета, первая инстанция, в которую следует обращаться с вопросами, — это председатели домовых или квартальных комитетов, а также ТСЖ и муниципальные территориальные управления (МТУ).
«Но жителей столицы всегда готовы выслушать и принять в районных акимиатах», — отметили в мэрии.
Записаться на прием к акиму, оставить обращение можно в «едином окне» райадминистрации в будние дни:
- Октябрьский район — улица Байтика Баатыра, 17 (первый этаж, с правой стороны фойе), с 9.00 до 18.00, телефон 0312576380, adm-oktyabr@bk.ru;
- Первомайский район — проспект Жибек Жолу, 348 (первый этаж, с правой стороны фойе), с 9.00 до 18.00, телефон: 0312325160, 0312624635, adm-pervomai@meria.kg;
- Свердловский район — проспект Чуй, 28 (кабинет 418), с 8.30 до 17.30, телефон: 0312360193;
- Ленинский район — проспект Чуй, 315 (первый этаж Ленинского акимиата, с левой стороны фойе), с 9.00 до 18.00, телефон 0312656905, meria_leninadm@mail.ru.