Вместо крыши небо голубое, или Как ремонт в Карагачевой роще провели

На реконструкцию сцены в парке «Карагачевая роща» потратили почти миллион сомов. Но крышу над ней так и не построили, и спустя всего лишь два года деревянный настил пришел в негодность. Однако никто за это ответственность не понес.

Всего же на парк выделялось 30 миллионов сомов, но до сих пор ни один из объектов не введен в эксплуатацию, а значит, остается бесхозным. Решение о реконструкции принято в 2017 году, когда мэром был Албек Ибраимов. Об этом рассказала руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

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«В парке установили новые скамейки, пожалуй, они единственное, что нам нравится, над каждой есть козырек, рядом урны. Нет претензий и к фонарям. Но они не введены в эксплуатацию, не приняты муниципалитетом на баланс. Вот перегорит лампа в них – к кому обращаться? В Бишкексвет? Но они не на его балансе. Так и с другими объектами. Мы вынуждены их обслуживать, ведь это имущество горожан. Но поскольку объектов нет в нашей производственной программе, то на них не выделяется и средств», – отметила она.

Юрист ОФ «Наше право» Марат Кожоналиев говорит, что реконструкция проводилась с нарушением закона. «Почему-то этим занимался акимиат, хотя распоряжением мэрии поручается сделать это «Зеленстрою», акимиат же должен координировать работы всех служб и производить финансирование. Но он проводил тендеры. Кроме того, реконструкция не входит в функциональные обязанности райадминистраций, у них нет технадзора», – сказал он.

Казалось бы, особое внимание при реконструкции должны были уделить центральной части, где еще с советских времен стоят фонтан, сцена и входная группа на Комсомольское озеро.

Но работы остановились в паре метров от них. Возможно, потому, что банально не хватило средств.

Реконструкция проходила не по проекту. «Изначально планировалось, что аллейки должны были заасфальтировать, но потом там появилась плитка. В итоге асфальта уложили в два раза меньше, а плитки – в десять раз больше. А это совсем разные суммы», – поясняет представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

Зато плитку, которая должна быть перед сценой, не положили. Вообще, сцена стала самым кричащим свидетелем бездарной реконструкции. Средства на строительство объекта выделялись дважды: сначала 780 тысяч сомов, а потом дополнительно еще 112 тысяч. Булат Сатаркулов, который провел журналистское расследование, высказал сомнения, что объемы работ, указанных в документах, соответствуют фактическим. «Получается, что был проведен ремонт. При этом крыша над сценой не сделана, деревянный пол сгнил», – подчеркнул он.

Это арт-объект, а не сцена, на ней даже стоять опасно, не говоря уже о том, чтобы выступать. Булат Сатаркулов

Много вопросов у представителей общественной организации к построенному туалету. На него потратили 582,5 тысячи сомов ($8,5 тысячи). Он также не принят на баланс, и сейчас в санузле нет воды, бачки разбиты, в дверях пробоины. Хотя внутри довольно чисто.

В промежуточном акте приема-передачи числятся два насоса, на их приобретение потратили по документам более 60 тысяч сомов. Но по факту нет ни одного. Из-за этого у «Городских парков» сегодня трудности с поливом.

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«Раньше дренажным насосом забирали воду из БЧК, и дальше она шла по арыкам. Сейчас используют помповый насос на бензине, воду берут из озер. Но он может беспрерывно работать только два часа. В некоторых частях арыки уложили без учета наклона и вода по ним течь не может. И потом, наши замеры показали, что не уложили 240 метров арыков», – рассказывает Булат Сатаркулов.

Еще один момент, удививший и журналистов, и общественников, – одинаковое количество якобы выкорчеванных пней, убранных вручную, и выкорчеванных старых железобетонных конструкций – каждого наименования по сто.

«Но если посмотреть вокруг, то можно увидеть кучу оставшихся пней. Предполагаю, что это простое списание средств. Кроме того, на берегу БЧК сложена огромная куча старого асфальта, его сняли при реконструкции. Но по документам выделялись средства на вывоз мусора. А там, где он свален сейчас, планировали построить дорогу и стоянку», – добавляет журналист.

Общественников возмущает, что за такую некачественную работу никто не понес ответственности.

По словам Светланы Антроповой, только внутренний аудит мэрии выявил финансовые нарушения на сумму 1,8 миллиона сомов.

«На наш запрос в прокуратуре города ответили, что на имя мэра внесено предписание об устранении нарушений закона и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Даже не административной», – возмущена она.