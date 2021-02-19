Выставка классика кыргызской школы живописи Федора Стукошина открылась в Бишкеке

В Бишкеке прошла выставка художника Федора Стукошина. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

По его информации, мероприятие организовано совместно с Фондом Федора Стукошина.

«Открытие экспозиции посетили преподаватели и студенты Кыргызского государственного художественного училища, представители Союза художников Кыргызстана, сотрудники музеев и художественных галерей республики, родственники, соратники и ученики живописца. Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина отметила важность приобщения молодого поколения к классике кыргызстанской живописи», — сообщили в Россотрудничестве.

Экспозиция будет доступна для посещения до 26 февраля.

Федор Стукошин — советский художник-живописец, педагог, член Союза художников СССР, один из основоположников профессионального кыргызского изобразительного искусства. Участник Великой Отечественной войны, ветеран-панфиловец.

Он родился в 1914 году в селе Размытое Смоленской области. В 1930-е семья переехала в Сибирь.

Вошел в историю новой кыргызской культуры как художник большого живописного дарования и как выдающийся педагог. В течение 20 лет он преподавал во Фрунзенском художественном училище, воспитав целую плеяду отечественных художников. Ученики его обожали и за страсть к искусству, и за доброту, и за педагогический такт.