19:16
USD 84.54
EUR 102.03
RUB 1.15
Общество

Выставка классика кыргызской школы живописи Федора Стукошина открылась в Бишкеке

В Бишкеке прошла выставка художника Федора Стукошина. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

По его информации, мероприятие организовано совместно с Фондом Федора Стукошина.

«Открытие экспозиции посетили преподаватели и студенты Кыргызского государственного художественного училища, представители Союза художников Кыргызстана, сотрудники музеев и художественных галерей республики, родственники, соратники и ученики живописца. Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина отметила важность приобщения молодого поколения к классике кыргызстанской живописи», — сообщили в Россотрудничестве.

Экспозиция будет доступна для посещения до 26 февраля.

Федор Стукошин — советский художник-живописец, педагог, член Союза художников СССР, один из основоположников профессионального кыргызского изобразительного искусства. Участник Великой Отечественной войны, ветеран-панфиловец.

Он родился в 1914 году в селе Размытое Смоленской области. В 1930-е семья переехала в Сибирь.

Вошел в историю новой кыргызской культуры как художник большого живописного дарования и как выдающийся педагог. В течение 20 лет он преподавал во Фрунзенском художественном училище, воспитав целую плеяду отечественных художников. Ученики его обожали и за страсть к искусству, и за доброту, и за педагогический такт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184023/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош отметили Международный день родного языка
140-летие балерины. В Бишкеке показали редкие кадры с выступлений Анны Павловой
В Бишкеке отметят юбилей заслуженного артиста Кыргызстана Нурканбека Турсунбаева
«Советские ню и другие Ра...» Новая выставка Константина Шкурпелы
Личные вещи Михаила Фрунзе выставят в его доме-музее в Бишкеке
В Бишкеке отметили 80-летие композитора Рыспая Абдыкадырова
В Джалал-Абаде состоялся фестиваль «Русская песня собирает друзей!»
В Бишкеке состоится музыкальный перформанс «Жаралыш» от проекта «Кыргыз Кайрык»
Посол Кыргызстана Бактыгуль Каламбекова удостоилась специальной книжной премии
В Бишкеке проходит новогодняя ярмарка творческих подарков
Популярные новости
Райымбека Матраимова задержали за&nbsp;незаконное обогащение Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение
Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6&nbsp;октября? Опрос Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос
Райымбек Матраимов женит своего сына на&nbsp;дочери Хабибуллы Абдукадыра Райымбек Матраимов женит своего сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра
Частный дом ужасов Татьяны Синюк Частный дом ужасов Татьяны Синюк
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите подарок! Купите смартфон в O!Store и получите подарок!
История бизнес-успеха мастера по&nbsp;работе с&nbsp;деревом История бизнес-успеха мастера по работе с деревом
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
19 февраля, пятница
19:12
Обманула на полмиллиона сомов. Подозреваемую в мошенничестве задержали Обманула на полмиллиона сомов. Подозреваемую в мошеннич...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, выставки, интеллектуальные игры
18:51
Национальный статистический комитет возглавил Самат Насирдинов
18:49
Митинг за Матраимова. Эльнура Алканова возмущена, что чиновники не пришли
18:44
Выставка классика кыргызской школы живописи Федора Стукошина открылась в Бишкеке