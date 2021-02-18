Канализация, дороги. О чем на бюджетных слушаниях говорят бишкекчане

В столице проходят общегородские бюджетные слушания. После презентации доходной и расходной частей спикер БГК Жаныбек Абиров обратился к горожанам с предложением задавать вопросы.

Он подчеркнул, что бишкекчане могут спросить о бюджете, доходах и расходах, однако горожане стали говорить о наболевшем: проведении канализации, отсутствии транспорта, плохих дорогах.

Так, председатель одного из квартальных комитетов Любовь Харламова рассказала, что после проведения канализации и газификации в нижней зоне столицы дороги находятся в плачевном состоянии. Она попросила провести там качественные восстановительные работы.

Другая жительница рассказала, что на улице Суюмбаева не доделан ремонт. С одной стороны не сделали тротуар. Жаныбек Абиров отметил, что в городе много мест, где Бишкекасфальтсервис не доделывает работу, и попросил руководство муниципального предприятия взять вопрос под контроль.

Еще одна горожанка пожаловалась, что не могут отремонтировать крышу многоэтажного дома. «В доме проживают одни пенсионеры, средств на ремонт нет. С верхних этажей протекает канализация. Дом в ветхом состоянии. Может, пока унитазы, раковины замените?» — добавила она.

Еще одна жительница решила поблагодарить депутата БГК за ее работу, отметив при этом, что у них в «Аламедине-1» все хорошо.