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Общество

Прокуратура проверяет факты массовой вырубки деревьев в Каинды

Прокуратура ведет проверку по массовой вырубке деревьев в Каинды. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По их данным, проверяется деятельность управления муниципального имущества (УМС) мэрии города Каинды по факту вырубки деревьев. «Пока итогов нет, но известно, что от Госэкотехинспекции поступили предписания на сруб», — рассказали редакции.

Отметим, что жители города неоднократно жаловались на массовую вырубку вполне здоровых деревьев. Однако в муниципалитете игнорировали сигналы горожан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183881/
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