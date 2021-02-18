В Бишкеке вновь появятся афишные тумбы

В столице вновь появятся афишные тумбы. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекглавархитектуры.

По ее данным, владельцам и пользователям кинотеатров «Ала-Тоо», «Россия», «Манас» и «Октябрь» направлены уведомления с требованием очистить фасады и прилегающие к ним территории от всевозможной рекламы, афишных баннеров и LED-мониторов.

«В последнее время фасады данных зданий превратились в плоскости для анонсирования кинопремьер, размещения афиш из баннеров. В некоторых случаях они закрыты рекламой настолько, что за ней практически не видно фасада. Визуальный мусор переместился на здания кинотеатров, и если учесть, что некоторые из них имеют статус памятника архитектуры республиканского значения, а другие находятся в охранных зонах исторического наследия, образуя ансамблевую застройку и представляя собой уникальную ценность для народа, то это явный показатель неуважительного отношения бишкекчан к объектам историко-культурного наследия», — отметили в Бишкекглавархитектуре.