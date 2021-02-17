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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Решения судов о пытках. Правозащитники обратились в Конституционную палату

Представители правозащитного движения «Бир дуйно Кыргызстан» обратились в Конституционную палату.

Они просят признать противоречащей Основному закону одну из статей Уголовно-процессуального кодекса. Согласно этой статье УПК, невозможно обжаловать в Верховном суде постановления и определения судов первой и второй инстанций, касающиеся применения пыток и жестокого обращения. Юристы считают, что подобные ограничения в адвокатской работе влекут нарушения конституционных прав граждан, включая право на личную неприкосновенность и право на доступ к правосудию.

Заявление принято к рассмотрению.

В обращении адвоката Валерьяна Вахитова говорится о гарантиях судебной защиты прав и свобод из Конституции и международного права. Он напоминает, что не подлежат никаким ограничениям запреты на применение пыток.

Юрист отметил, что непринятие мер к выявлению и устранению нарушений прав и свобод, особенно в тех случаях, когда имеются признаки жестокого обращения, должно расцениваться как невыполнение государством и его органами своей конституционной обязанности.

В своем ходатайстве в Конституционную палату адвокат Валерьян Вахитов просит признать часть 3 статьи 430 УПК в его определении, что «не подлежат пересмотру в кассационном порядке вступившие в законную силу судебные решения первой инстанции, не обжалованные в апелляционном порядке, а также решения суда апелляционной инстанции, вынесенные по жалобам на постановления следственного судьи», противоречащей Конституции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183714/
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