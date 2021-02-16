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Общество

Почему детей кыргызстанцев наши чиновники не вывозят из Сирии. Все молчат

Вопрос возвращения детей кыргызстанцев, находящихся в зоне боевых действий во время конфликта в Сирии и Ираке, по-прежнему остается неразрешенным. Об этом 24.kg сообщила директор общественного фонда «Азия Групп» Юлия Денисенко.

«Насколько мне известно, правительство Кыргызстана сформировало рабочую группу и было готово отправить ее в Ирак для уточнения данных детей и начала процесса их возвращения на родину, однако эта работа была приостановлена из-за произошедшей в Ираке революции. Работа делегации пока что невозможна из-за вопросов безопасности», — сказала она.

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По словам Юлии Денисенко, первыми рейсами планировалось вернуть в КР детей в возрасте трех-четырех лет. В случае их возвращения на родину проблем с их реабилитацией не будет.

«У республики сегодня есть все необходимые международные инструменты для осуществления этой работы. Дети в таком возрасте еще слабо понимают, где они оказались. Сложностей с возвращением их в мирную жизнь не будет», — отметила она.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Сирию выехало 500 кыргызстанцев. Тридцать погибли. Точное число женщин и детей, проживающих, возможно, в лагерях боевиков, ни одно ведомство назвать не может.

Гражданские активисты призывали власти КР ускорить процесс возвращения кыргызстанских беженцев из Сирии. Кабинет министров отреагировал на призыв и еще в августе 2019 года проинформировал о начале работы. Однако до сих пор ничего не сделано.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183590/
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