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Общество

Эксперт. В Кыргызстане с условно осужденными за экстремизм никто не работает

В Кыргызстане на сегодняшний день 105 человек условно осуждены за экстремизм, однако органы пробации не ведут с ними никакой работы. Об этом на круглом столе в Бишкеке сообщила эксперт, директор ОФ «Азия Групп» Юлия Денисенко.

«К сожалению, из-за пандемии профилактическая и психологическая работа с осужденными за экстремизм прекратилась совсем, так как гражданские психологи не могут войти в колонии из-за ограничений. При этом не ведется работа и с условно осужденными. Во многом это происходит из-за отсутствия у ГСИН и Минюста достаточного количества психологов», — сказала она.

По словам Денисенко, на одного психолога ГСИН приходится до 1 тысячи 200 осужденных.

Отметим, что по состоянию на 2019 год в исправительных учреждениях Кыргызстана за экстремизм и терроризм отбыли наказание 245 человек. В колониях-поселениях за эти преступления содержались 215 осужденных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183583/
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