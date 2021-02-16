Скончалась народная артистка Кыргызстана Жамал Сейдакматова

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Сегодня утром после долгой тяжелой болезни в возрасте 82 лет скончалась народная артистка Кыргызстана, лауреат премии имени Токтогула Сатылганова Жамал Сейдакматова. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Жамал Сейдакматова родилась 21 сентября 1939 года в селе Темировка Иссык-Кульской области. Окончила столичную школу № 5 и поступила в Ленинградский полиграфический институт.

С 1957 года выступала на сцене Киргизского драматического театра (ныне Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова). Одна из ведущих актрис кыргызского театра.

В фильмах снималась на киностудии «Кыргызфильм» с 1958 года.

В 1989 году основала первый независимый кыргызский театр «Тунгуч», став его художественным руководителем.

В 1970 году ей было присвоено звание «Заслуженная артистка Кыргызстана», в 1976 году было присвоено почетное звание «Народная артистка Кыргызстана».

В 1986 году стала лауреатом Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

Жамал Сейдакматова стала дважды орденоносцем: кавалером ордена «Манас» III степени в 2003 году и II степени в 2019 году.

Фильмография:

1958 — «Далеко в горах» — Зиягуль;

1960 — «Девушка Тянь-Шаня» — Алтынай;

1968 — «Выстрел на перевале Караш» — Хатша;

1971 — «Поклонись огню» — Зайбыбы;

1972 — «У старой мельницы» — манасчи;

1973 — «Кнопка» (короткометражный);

1973 — «Водопад» — Айнек;

1974 — «Улыбка на камне» — Жамал;

1975 — «Дорога в Кара-Кийик» — Шакен;

1976 — «Сыпайчи» — Сыпайчи;

1977 — «Улан» — Фатима;

1978 — «Как пишется слово Солнце» (другое название — «Анамат») — Аманат, певица;

1979 — «Ранние журавли» — эпизод;

1980 — «Золотая осень» — сестра Мурата;

1980 — «Деревенская мозаика», короткометражный — Гюльсун;

1980 — «Весенние каникулы» — Байтекова;

1984 — «Потомок белого барса» — Бегаим;

1985 — «Волны умирают на берегу»;

1989 — «Заговор» — Айын;

1989 — «Долина предков» — Зуура;

2014 — «Курманжан Датка» — Курманжан датка в 90 лет.

Редакция 24.kg выражет соболезнования семье и близким Жамал Сейдакматовой.