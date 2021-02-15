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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Узбекская сторона остановила работы на границе с Ала-Букинским районом

Узбекская сторона согласилась временно приостановить работы в приграничном районе с Кыргызстаном. Об этом сообщила пресс-служба ГПС ГКНБ.

Жители приграничных территорий Ала-Букинского района Джалал-Абадской области не согласны с прохождением линии границы в местностях Кош-Болот, Кара-Белес и Кок-Серек.

Пограничная служба заявила, что прохождение делимитированной государственной границы в данных местностях определено по договору между КР и РУз о кыргызско-узбекской государственной границе от 5 сентября 2017 года, ратифицированному законом от 2 октября 2017-го.

В целях деэскалации обстановки на данных участках границы пограничные представители двух стран провели переговоры. По их итогам геологоразведочные работы, проводимые узбекской стороной, временно приостановили для проведения разъяснительных работ с жителями приграничных районов Кыргызской Республики.

В данное время обстановка на кыргызско-узбекском участке государственной границы относительно стабильная.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183520/
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