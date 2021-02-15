На двухнедельный карантин закрыли школу, где был выявлен COVID-19

На двухнедельный карантин пришлось закрыть одну из столичных школ из-за регистрации в ней COVID-19. Об этом на пресс-кофе сообщила начальник управления образования мэрии Бишкека Эльмира Иманалиева.

«С момента возобновления учебного процесса всего заболели восемь учеников и пять учителей. Они находятся под наблюдением. Есть отработанный механизм при выявлении заболевания. В школы направляют мобильные бригады, берут ПЦР у контактных. Потом ЦГСЭН пишет предписание, что делать, класс или школу направлять на карантин», — отметила она.

Эльмира Иманалиева добавила, что компенсации учителям, заразившимся COVID-19, не предусмотрены.

«Но лечение, контроль и наблюдение проводятся ЦСМ и Городским управлением образования», — отметила она.