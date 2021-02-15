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Общество

Россия передала Минздраву Кыргызстана новое оборудование для лабораторий

В лабораторию департамента лекарственных средств Минздрава поставили вторую часть российского оборудования, передача которого была запланирована в рамках Евразийского экономического сотрудничества.

«В январе к нам поступили атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП), ИК-спектрометр, лазерный анализатор размера частиц. Лаборатория департамента таким образом была оснащена новым оборудованием для проведения испытаний лекарств и медицинских изделий. Это дает возможность проводить физико-химические и микробиологические испытания лекарственных средств и медицинских изделий для оценки их качества при проведении регистрации», — рассказал Тилеген Сансызбаев, заведующий лабораторией департамента.

24.kg
Фото 24.kg. Россия передала Минздраву Кыргызстана новое оборудование для лабораторий
Напомним, в рамках Соглашения между правительствами России и Кыргызстана был заключен контракт на сумму 245 миллионов 586 тысяч 900 сомов. В ноябре прошлого года была осуществлена поставка 83 позиций лабораторного оборудования для проведения исследований и испытаний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183430/
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