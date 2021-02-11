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Общество
Сюжет: COVID-19

Возобновление учебы. Мэрия Бишкека попросит Минздрав забронировать одну больницу

Мэрия Бишкека попросит Минздрав забронировать одну больницу для приема детей с COVID-19. Об этом на заседании городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в столице сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

По ее словам, сейчас изучается возможность дальнейшего поэтапного возобновления обучения в традиционном режиме в школах и детских садах.

«Мы будем просить у Минздрава, чтобы они предусмотрели дополнительное здание больницы № 1 на случай вспышки заболевания среди детей. В Городской детской больнице уже сейчас не хватает мест», — отметила Айжан Чыныбаева.

Начальник управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилова сказала, что в Городскую детскую больницу поступают дети с различными заболеваниями из всех районов столицы. «Еще есть Республиканский центр охраны материнства и детства. Она тоже заполнена. Большой опасности по COVID-19 нет, но резервную больницу было бы хорошо иметь», — подчеркнула она.

Бактыгуль Исмаилова добавила, что всего с момента возобновления учебы в школах столицы заболели шесть учеников. «Но при этом контактные с ними дети на заразились. Это хороший показатель», — заметила она.

«Мы не против поэтапного возобновления обучения в школах в традиционном формате, но решение будем принимать с городским штабом», — заключила начальник управления здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183185/
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