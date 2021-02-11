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Общество

В Кыргызстане начали подготовку к празднованию 120-летия Жусупа Абдрахманова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о праздновании 120-летия со дня рождения Жусупа Абдрахманова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В указе говорится, что в целях увековечивания памяти политического деятеля Жусупа Абдрахманова, внесшего весомый вклад в создание современной кыргызской государственности, на высоком национальном уровне правительству рекомендовано образовать оргкомитет и выделить необходимые финансовые средства.

Жусуп Абдрахманов родился 28 декабря 1901 года в селе Чиркей Каракольского уезда. Советский государственный и политический деятель, первый председатель Совета народных комиссаров Киргизской АССР.

В начале 1920-х совместно с Абдыкеримом Сыдыковым, Ишеналы Арабаевым выдвинул предложение о создании автономии в составе Туркестанской республики. Именно воплощению этой мечты он отдал свою жизнь. В 1924 году ВЦИК принял историческое постановление об образовании в составе РСФСР Кара-Киргизской автономной области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183183/
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