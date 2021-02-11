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Общество
Сюжет: COVID-19

На втором этапе в школы Бишкека могут вернуться ученики еще трех параллелей

На втором этапе в школы Бишкека могут вернуться ученики еще трех параллелей. Об этом на заседании городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщила начальник управления образования Эльмира Иманалиева.

«Если эпидситуация пойдет на спад, предлагаем с 1 марта запустить еще три параллели: 2-е, 3-е, 4-е классы и открыть подготовительные группы в садиках», — сказала она.

Вице-мэр Айжан Чыныбаева отметила, что завтра состоится совещание с родителями, на котором будет проведена разъяснительная работа по открытию школ и детсадов. «Недавно на митинг выходили 30 родителей, которые требовали открыть школы. Другие же родители в соцсети пишут — не открывать. Всем отвечать у нас не получается, поэтому проведем совещание», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183176/
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