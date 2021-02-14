Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о жизни и карьере в США

Фото из личного архива Наримы Асековой

С $400 в кармане и билетом в один конец Нарима Асекова из села Орто-Арык Чуйской области пять лет назад прилетела в США. Так началась ее история в Штатах. Она выучилась на программиста и теперь работает в IT-компании. Девушка вышла замуж и перевезла в Америку всю семью.

Читайте по теме Боец Зулкарнайн Камчыбек о том, как построить спортивную карьеру в Штатах

Она рассказала 24.kg о своем проекте и как можно сотрудничать с американскими компаниями, живя в Кыргызстане.

Нарима Асекова ведет страницу в Instagram, рассказывает про жизнь в США и дает советы желающим переехать.

— Когда и почему вы решили уехать из Кыргызстана?

— Я начала задумываться о переезде в 2014-м, знала, что в Америке можно многого добиться. Стала искать информацию. Английским я уже тогда хорошо владела. Мне тогда было 23 года, в этом возрасте сложно сделать визу. Пришлось ждать год.

Прилетела в Штаты с $400 в кармане. Рейс у меня был до Нью-Йорка, а оттуда добиралась до Чикаго. В Америке цифровой век и все делается онлайн, но не везде есть Wi-Fi, поэтому в аэропорту я не смогла купить билет на самолет в Чикаго. Пришлось ехать на автобусе двое суток. Два дня я ничего не ела, а только пила колу и воду, к моему удивлению, в автобусе их раздавали бесплатно.

Фото из личного архива Наримы Асековой

— Какие были трудности первые дни и к чему не могли привыкнуть?

— Трудностей я особо не испытала, поскольку до этого жила в Санкт-Петербурге, Китае и побывала во многих городах Европы. Хорошо знала язык.

Для меня самая большая проблема в Америке — еда. Невозможно есть торты и пироги. Они слишком сладкие.

Конечно, тут все по-другому. Главное правило для быстрой адаптации — не сравнивать США с Кыргызстаном. Если все и всегда сравнивать, то можно впасть в депрессию. Здесь я начала жизнь с чистого листа, научилась по-другому смотреть на вещи.

В Америке важно уметь стоять в очереди часами, быть вежливым и не обсуждать окружающих.

Наверное, тут самое сложное для многих мигрантов — научиться жить в одиночестве. Ведь у многих нет рядом родных и близких, не так часто есть возможность просто посидеть и пообщаться со знакомыми и земляками, поскольку у всех свои дела и работа.

Фото из личного архива Наримы Асековой

К чему я до сих пор не могу привыкнуть — это вопрос воспитания детей. Они ребенку позволяют делать все, что он пожелает, и никогда не ругают за капризы. Я считаю, это не совсем правильно.

— Что изменилось в вашем поведении, понимании за эти годы?

— Америка научила меня по-другому смотреть на некоторые проблемы и радоваться тому, что у меня есть. Самое главное — быть терпеливым. Например, если вы пришли в ресторан и не забронировали заранее столик, вас не пустят, не позволят сесть за свободное место, вы будете вынуждены молча ждать освободившийся стол.

В США никогда не вмешивайтесь в дела других и не давайте свои умные советы, если даже очень хочется.

Я сейчас совсем другой человек — спокойный, никого не осуждающий, живущий своей жизнью.

— А кому вы не советуете переезжать в США?

Читайте по теме Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию

— Я бы не советовала переезжать тем, кто будет вечно недоволен людьми с неординарной внешностью, ленивым и с неустойчивой психикой. Америка — это не другая страна, это почти другая планета. Здесь даже единицы измерения другие.

— Как и где вы обучались на программиста?

— В IT-сферу пришла здесь, в Америке. Училась на программиста-тестировщика. Я пишу программы, чтобы тестировать приложения. Сейчас работаю в компаниях Early Warning и Zelle, они занимаются переводом денег.

В Америке очень развиты онлайн-жизнь и цифровые технологии, поэтому большой спрос на программистов. У каждого мелкого магазина и крупного бизнеса есть своя страница или приложение в интернете со всеми онлайн-услугами.

Фото из личного архива Наримы Асековой

— Не мешает ли вашей работе и карьере то, что вы покрытая, то есть в платке?

— Мне этот вопрос задают многие наши соотечественники. Уверенно скажу: наоборот, помогает. Ведь многие приезжие из Индии — тоже мусульмане, поэтому они в работе мне часто оказывают поддержку. В повседневной жизни, на улице никому до тебя нет дела, не обращают внимания на внешний вид. Многие принимают платок как часть имиджа. Часто слышу комплимент — «отличный стиль».

— У вас есть сын. Не беспокоит ли вас, что он не будет знать свои корни, родной язык?

— В Америку я приехала одна. Мужа встретила тут, он кыргыз. Потом смогла пригласить родителей. Теперь мы живем вместе. Сыну четыре года.

Да, в США воспитание детей очень сильно отличается от нашего привычного. Детей ругать нельзя, с садика они знают свои права и в любой момент могут позвонить в полицию. Бывают случаи, когда даже за незначительные замечания со стороны родителей дети вызывают полицию и жалуются. Это не редкость, особенно в подростковом возрасте — период очень сложный.

Фото из личного архива Наримы Асековой

Русскоговорящее сообщество есть в каждом штате. Я живу в Аризоне. Мой ребенок ходит в русскоязычный детский садик. А дома с дедушкой и бабушкой разговаривает на кыргызском. Иногда он в одном предложении использует слова из трех языков.

Читайте по теме Финансист из Кыргызстана стал водителем лимузина в США и не жалеет об этом

Знания родного языка и истории зависят от родителей, от их желания заниматься ребенком и общаться с ним. Многие, переехав, сами перестают говорить на кыргызском, потом сетуют, что их дети не знают родной язык.

— Какие планы у вас на будущее?

— Их очень много. Сейчас рассматриваем пути, как наши соотечественники могли бы работать на американские компании из Кыргызстана. Если проект будет успешным, то сможем помочь с трудоустройством согражданам.

— Чего не хватает вам в Америке?

— Общения. Поэтому и открыла Instagram-канал и делюсь с людьми своей жизнью, отвечаю на интересующие вопросы о Штатах.

Скучаю по вкусной еде. Все остальное у меня есть.